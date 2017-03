Chung tay giám sát thực phẩm tết

“Chất lượng thực phẩm phục vụ tết phải đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Do vậy, các cơ quan chức năng ở TP.HCM phải giám sát chặt chẽ”. Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh nhấn mạnh thông tin trên tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng TP về công tác đảm bảo hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán 2016 được tổ chức mới đây.

Cam kết cung cấp thực phẩm sạch

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Giám đốc Điều hành Công ty CP Chế biến thực phẩm Tân Việt Sin (TP.HCM), cho biết sản phẩm chính của công ty bao gồm bò viên, cá viên, tôm viên, há cảo, xúc xích… Tết này công ty bổ sung thêm một số mặt hàng như lẩu năm sao, lẩu hải sản, xiên que cao cấp… “Công ty Tân Việt Sin đã và đang xây dựng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Quy trình được thực hiện theo hệ thống khép kín từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản, vận chuyển cho đến phân phối. Công ty Tân Việt Sin luôn nỗ lực hết mình để tạo nên những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng” – ông Vũ khẳng định.



Công ty Tân Việt Sin cam kết đảm bảo các điều kiện ATVSTP trong chế biến. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cơ sở Ngọc Hà (TP.HCM) luôn đặt chất lượng sản phẩm và giá cả lên hàng đầu. Tết Nguyên đán 2016, cơ sở đưa ra thị trường những sản phẩm thiết yếu như gà ta Gò Công, gà ta thảo mộc, gà ta Ngọc Hà… “Cơ sở Ngọc Hà đã được cơ quan chức năng thẩm định để cấp giấy chứng nhận tham gia chuỗi thực phẩm an toàn. Do vậy, sản phẩm được cơ sở giám sát xuyên suốt từ con giống, thức ăn, giết mổ đến kinh doanh nên chất lượng đảm bảo” – bà Huỳnh Kim Huyền, đại diện cơ sở Ngọc Hà thông tin.

Gia vị cũng là món không thể thiếu trong những ngày Tết. Để phục vụ người tiêu dùng, Công ty CP Thực phẩm Cholimex (TP.HCM) cung ứng cho thị trường các loại tương ớt, tương cà, tương đen, nước chấm, sa tế, bột canh… “Công ty kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu, sản xuất đến kinh doanh để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn đạt chất lượng” – bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cholimex, cho biết.

Xử lý doanh nghiệp sai phạm

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM, cho hay, Chi cục Thú y TP giám sát chặt chẽ quy trình kiểm soát giết mổ trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, các trạm thú y phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) quận, huyện tăng cường kiểm soát nguồn sản phẩm động vật đưa vào các cơ sở chế biến. “Bên cạnh đó, Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM tăng cường lấy mẫu rau, củ, quả tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc thực vật để phân tích các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý…” – bà Cúc nói.

“Song song đó, Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM cũng tiến hành lấy mẫu, phân tích dư lượng các hóa chất, kháng sinh cấm trong thủy sản và sản phẩm thủy sản kinh doanh tại chợ Bình Điền. Chi cục cũng thanh tra, kiểm tra hàng hóa chuyên ngành thủy sản tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc thủy sản để kịp thời ngăn chặn sai phạm” – bà Cúc thông tin thêm.

Theo ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM, UBND TP.HCM quyết định thành lập ba đoàn thanh tra liên ngành ATVSTP gồm đại diện các sở Y tế, Công thương, NN&PTNT. Bên cạnh đó, các quận-huyện cũng thành lập ít nhất một đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành. UBND quận-huyện cũng chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra tại các phường-xã-thị trấn. “Các đoàn sẽ thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp tết như thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, quả… Đặc biệt chú trọng những cơ sở có dấu hiệu vi phạm điều kiện ATVSTP” – ông Hòa nói.

Ông Hòa nhấn mạnh: “UBND TP.HCM yêu cầu trong quá trình thanh tra, kiểm tra phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cương quyết đình chỉ các cơ sở không đủ điều kiện ATVSTP. Đồng thời lấy mẫu kiểm định đối với các sản phẩm có nguy cơ sử dụng phụ gia, chất cấm…”.

Sở Công thương phối hợp Sở Y tế, Sở NN&PTNT TP.HCM phát động đợt cao điểm ATVSTP phục vụ tết Nguyên đán 2016. Ba sở kết nối đưa thực phẩm đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, thực phẩm trong chuỗi an toàn… vào các hệ thống phân phối. Trước mắt tập trung các sản phẩm rau, củ, quả, thịt heo, thịt gà… đạt chuẩn. Bà LÊ NGỌC ĐÀO, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM.

Tránh mua giỏ quà bị “độn” hàng kém chất lượng

Bà Phan Thị Việt Thu, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM, khuyên nên mua giỏ quà tết ở các siêu thị, cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng. Trong trường hợp mua hàng ở chợ, người tiêu dùng nên chọn mua từng loại sản phẩm rồi nhờ người bán gói lại.

Ông Nguyễn Trần Việt, phụ trách siêu thị TAX, cho biết năm nay siêu thị đưa ra thị trường 70 loại giỏ quà tết có giá từ 90.000 đồng đến dưới sáu triệu đồng. Giỏ quà tết thường để lâu mới mang ra sử dụng nên siêu thị TAX luôn dùng sản phẩm còn trên 50% hạn sử dụng để gói. Siêu thị TAX cũng chỉ dùng sản phẩm của các cơ sở sản xuất có uy tín để gói quà.



Khách hàng đang lựa mua giỏ quà tết trong siêu thị TAX. Ảnh: CHÍ TÀI

Trong khi đó, ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc Quan hệ công chúng hệ thống siêu thị Big C, cam kết: “Siêu thị Big C không dùng hàng cận đát để gói quà tết. Hàng gói quà có nguồn gốc rõ ràng. Năm nay, hệ thống siêu thị Big C đưa ra 16 loại giỏ quà tết có giá từ 65.000 đồng đến 990.000 đồng, phù hợp với túi tiền của khách hàng. Hệ thống siêu thị Big C còn tổ chức dịch vụ gói quà miễn phí theo yêu cầu khách hàng”.

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Marketing Saigon Co.op, khẳng định hệ thống siêu thị Co.opmart dùng sản phẩm đảm bảo chất lượng, còn hạn sử dụng để gói quà. Năm nay, Saigon Co.op có 48 loại giỏ quà tết phục vụ “thượng đế”, giá từ 69.900 đồng đến trên hai triệu đồng. Đặc biệt, hai loại giỏ quà giá 69.900 đồng và 150.000 đồng rất phù hợp dành cho lựa chọn của công nhân và người lao động nghèo. “Ngoài sử dụng sản phẩm liên kết từ các nhà cung ứng uy tín, Saigon Co.op còn dùng sản phẩm nhãn hàng riêng để gói quà, vừa đảm bảo chất lượng, vừa tiết kiệm” – ông Anh nói. CHÍ TÀI

Góc tư vấn Cách chọn rau an toàn ■ Rau ăn lá: Không chọn rau có màu xanh quá đậm, quá mướt, lá bóng. Nên chọn rau lá màu xanh nhạt, cây rau tươi. ■ Rau ăn ngọn (rau lang, đọt bầu bí): Không chọn rau có ngọn vươn ra quá dài vì những bó rau này dùng thuốc kích thích sinh trưởng quá liều, nếu mua về không sử dụng liền, ngày hôm sau ngọn rau sẽ vươn ra thêm một đoạn từ 5 –10 cm. ■ Rau cải (cải xanh, cải thảo…): Khi mua nên bẻ ngang phần gốc. Nếu thấy nước từ thân tiết ra thì rau đã bị bón quá nhiều phân đạm, không đảm bảo thời gian cách ly. Nếu có hiện tượng trên thì không nên mua. ■ Rau muống: Không mua rau có cọng to bất thường, rau giòn, lá màu xanh đen, nhìn nghiêng mặt trên của lá bóng và mướt. Nước luộc rau này khi nguội sẽ biến thành màu xanh đen và vẩn kết tủa đen. Loại rau này ăn xong, nếu tinh ý sẽ thấy có vị chát.

Một trường hợp sử dụng thuốc BVTV ngoài danh mục bị phát hiện. Ảnh: TN Bà NGUYỄN THỊ LỆ THOA, Trưởng phòng Quản lý an toàn thực phẩm Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM.

