Chuyển nạn nhân bị trạm trưởng y tế chém ra Hà Nội cấp cứu

Hai nạn nhân là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga và Lê Thị Điện do bị thương quá nặng đã được chuyển từ BV Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An ra BV Việt-Đức (Hà Nội). BS Lê Hữu Đoài - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn trong khi tự tử đã bị thương nặng, nứt hộp sọ nên được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu. Công an huyện Nghĩa Đàn cũng chưa thể lấy lời khai của BS Đoài và hai nạn nhân là chị Điện và chị Nga.

Như tin đã đưa, sáng 24-9, ông Đoài mâu thuẫn với chị Nga và chị Điện nên dùng dao chém hai chị này. Khi mọi người can ngăn, ông Đoài đập đầu vào tường, vào cột nhà và cắn lưỡi tự tử…

Đ.LAM