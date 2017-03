Cơ hội mới chống đào thải ghép thận

Trong thời gian này họ phải đi lọc máu hằng tuần để duy trì sự sống.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của quỹ National Kidney Foundation (Mỹ) được đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine cho thấy người suy thận nếu được thay bằng một quả thận không tương thích vẫn tốt hơn không thay.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh tỉ lệ sống sót của một nhóm gồm 1.025 bệnh nhân đã thay quả thận không tương thích với hai nhóm bệnh nhân thận khác. Sau tám năm, 76,5% bệnh nhân thay quả thận không tương thích từ những người còn sống vẫn sống, một tỉ lệ cao hơn rất nhiều so với những bệnh nhân vẫn nằm trong danh sách chờ đợi hay được thay quả thận từ những người đã chết (62,9%), hay những bệnh nhân không thay thận (43,9%).

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách thay đổi hệ thống miễn dịch của bệnh nhân khiến nó chấp nhận quả thận không tương thích. Biện pháp này được biết đến như một sự gây tê. Kháng thể của bệnh nhân sẽ được lọc ra khỏi máu, sau đó họ được truyền một loại kháng thể khác vào để bảo vệ cơ thể trong thời gian cơ thể họ tự sản sinh kháng thể mới. Kháng thể mới này ít từ chối và tấn công các bộ phận cấy ghép, trong đó có quả thận. Chi phí thay đổi miễn dịch khoảng 30.000 USD. Chi phí thay thận khoảng 100.000 USD. Chi phí lọc máu trung bình là 70.000 USD cho mỗi người đến khi chết.

Ước tính ở Mỹ 100.000 bệnh nhân thận trong danh sách chờ đợi được thay thận và số người đã từ bỏ ý nghĩ thay thận chịu đựng cuộc sống gắn liền với hành trình lọc máu đến khi chết.