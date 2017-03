Có thể bị mù nếu lạm dụng thuốc nhỏ mắt

PGS-TS Cung Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Mắt trung ương (Hà Nội), cho biết như trên tại Lễ mít-tinh phát động và hưởng ứng Tuần lễ glôcôm thế giới chiều 11-3 tại Hà Nội. Tuần lễ glôcôm thế giới năm 2014, diễn ra từ ngày 9-3 đến ngày 15-3 với chủ đề Kiểm soát bệnh glôcôm.

Theo ông Sơn, bệnh nguy hiểm ở chỗ không có thuốc điều trị cũng như không thể phẫu thuật để phục hồi được những tổn thương chức năng do glôcôm gây ra. Tuy nhiên, 80% bệnh nhân có thể phòng tránh được mù lòa do glôcôm bằng cách phát hiện sớm, điều trị kịp thời bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật và phải được theo dõi thường xuyên cũng như tái khám định kỳ.

Một vấn đề đáng báo động hiện nay là việc người dân lạm dụng và tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, không có chỉ định của thầy thuốc khiến cho mắt có thể bị glôcôm do tra Corticoid kéo dài, có thể dẫn đến bị mù. Ngoài ra, một số loại thuốc nhỏ mắt có chứa steroids có thể dẫn đến mắt bị glôcôm nếu dùng trong thời gian dài.

Một điều tra của BV Mắt trung ương (Hà Nội) thực hiện tại hai tỉnh Nam Định và Thái Bình cho thấy hầu hết người dân tham gia khám sàng lọc (94%) còn lơ mơ hoặc không nghe biết gì về bệnh glôcôm. Một nghiên cứu khác ở 16 tỉnh, thành cho thấy có 6,5% dân số bị mù do glôcôm.

Theo các bác sĩ BV Mắt trung ương, nhiều bệnh nhân mắc bệnh glôcôm nhập viện trong tình trạng muộn, thị lực rất thấp, nguy cơ mù lòa rất cao. Bệnh glôcôm có yếu tố di truyền nên người bệnh và những người ruột thịt của bệnh nhân cần có kiến thức để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

HUY HÀ