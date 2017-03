Con cái và sức khỏe răng miệng của người mẹ

Tiến sĩ Stefanie Russell, dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho hay: “Càng có nhiều con, sức khỏe răng miệng của người mẹ càng bị giảm sút, thậm chí là răng bị sâu và rụng nhiều hơn những phụ nữ ít con”. Bà Stefanie Russell nhấn mạnh, điều này không liên quan đến hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng chi trả cho việc chăm sóc răng miệng ở các trung tâm nha khoa.







Nguyễn Đình (Theo Medicmagic.net/PNO)

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu đối với 2.635 phụ nữ ở độ tuổi từ 18 – 64 và phân chia họ thành 3 nhóm theo điều kiện kinh tế. Kết quả từ 3 nhóm nghiên cứu này đều cho thấy, những người mẹ càng có nhiều con sẽ có nguy cơ bị hư răng, thậm chí là rụng răng nhiều hơn so với các phụ nữ ít con cho dù họ sống ở bất kì hoàn cảnh kinh tế nào.Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do tình trạng viêm nhiễm vùng khoang miệng ở các người mẹ. Khi mang thai, nhu cầu canxi tăng cao và thói quen ăn uống thay đổi khiến thai phụ rất dễ bị viêm nướu và sâu răng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe bà mẹ và cả thai nhi. Viêm nướu là tình trạng viêm nhiễm và chảy máu gây ra do vi khuẩn trong răng và nướu răng. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này sẽ gây bệnh sâu răng nặng và thậm chí là bị rụng răng. Thai phụ cần nắm rõ kiến thức cần thiết để giữ gìn sức khỏe răng miệng của mẹ và con. Nếu bà bầu không bổ sung đầy đủ lượng canxi trong thời gian này, thai nhi sẽ lấy canxi trực tiếp từ cơ thể mẹ để phát triển hệ xương răng của mình. Ngoài ra, triệu chứng ốm nghén và thay đổi thói quen ăn uống thời kỳ mang thai khiến nhiều bà bầu thèm ăn nhiều đồ ngọt rất có hại cho răng vì vi khuẩn răng miệng sống được và phát triển là nhờ các đồ ngọt này dính trong răng miệng. Do đó, cứ mỗi lần mang thai, người mẹ sẽ dễ mắc các bệnh về răng miệng hơn.