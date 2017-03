Công an kết luận bé sơ sinh 2 ngày tuổi tử vong do bệnh lý

Theo đó, sản phụ K.H mang thai được 38 tuần tuổi, đến sáng 15-7 đau bụng nên được bà T. K (người quen của gia đình) đưa vào BV Đa khoa quận Thốt Nốt thăm khám thai và được bác sĩ chẩn đoán chuyển dạ sắp sinh. Phía BV làm thủ tục cho sản phụ K.H nhập viện và đến 20 giờ 45 phút tối cùng ngày, sản phụ K.H sinh thường một bé trai nặng 3kg.

Bé trai vừa sinh ra thì bác sỹ phát hiện bé bị bệnh thoát vị thành bụng bẩm sinh nên cho chuyển lên BV Nhi đồng Cần Thơ và nhập viện này lúc 22 giờ 45 phút tối cùng ngày.

Đội ngũ y bác sĩ BV Nhi đồng Cần Thơ khám và chẩn đoán bé bị suy hô hấp, thoát vị thành bụng bẩm sinh từ đó tiến hành sơ cấp cứu và thông báo cho gia đình biết là tình trạng bệnh của cháu bé rất nặng, khó qua khỏi và đến 10 giờ 30 phút trưa 16-7 cháu bé tử vong.

Ngay sau đó, cha cháu bé đã trình báo sự việc con tử vong với cơ quan công an và đề nghị xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân. Cơ quan Công an phối hợp với ngành chức năng thực hiện giải phẫu tử thi, sau đó bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình để tổ chức mai táng nhưng cha cháu bé không đồng ý mà lưu thi thể tại nhà đại thể BV Đa khoa TW Cần Thơ để chờ Cơ quan điều tra có kết luận về nguyên nhân chết của con và thấy thỏa đáng mới đưa về mai táng.

Cha cháu bé cũng yêu cầu làm rõ việc BV Đa khoa Thốt Nốt để cho người phụ nữ đã về hưu là bà N.T.T.K vào đỡ sinh cho sản phụ K.H là không đúng quy định, có dấu hiệu hình sự; vì sao BV Nhi Đồng Cần Thơ không chuyển con anh lên bệnh viện tuyến trên để điều trị khi anh đã yêu cầu nhiều lần; vì sao giải phẫu tử thi xong lại để cho người của nhà đại thể BV Đa khoa TW Cần Thơ khâu lại mà không phải là bác sỹ pháp y…

Phía Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã yêu cầu phía Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ xác định quy trình, phương pháp và cách xử lý của BV Đa khoa Thốt Nốt và BV Nhi Đồng Cần Thơ đối với việc sinh con của sản phụ N.T.K.H và con của sản phụ này.

Ngày 30/7/2015 Thanh tra Sở y tế TP. Cần Thơ có văn bản trả lời như sau: “Bệnh viện đa khoa quận thốt Nốt và Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ đã thực hiện quy trình tiếp nhận, theo dõi, chẩn đoán và xử lý cấp cứu, hội chẩn bệnh nặng và chuyển tuyến đúng với quy định về chuyên môn, đồng thời tiên lượng bệnh nặng, tử vong và đã thông báo với gia đình bệnh nhi. Chẩn đoán nguyên nhân tử vong là sốc nhiểm trùng/nhiễm độc do thoát vị tạng qua khe hở thành bụng bẩm sinh”.

Tại kết luận giám định số 82 ngày 31-7 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ kết luận nguyên nhân tử vong của bé trai con sản phụ K.H là do choáng, nhiễm trùng nhiễm độc, sau tắc ruột hoại tử, do thoát vị khe hở thành bụng bẩm sinh.

Về những yêu cầu của cha cháu bé, phía Cơ quan điều tra xác định bà N.T.T.K và mẹ của sản phụ K.H co quan hệ bà con họ hàng, ở sát nhà nhau và sáng 15-7 khi sản phụ K.H đau bụng chuyển dạ, thì mẹ sản phụ K.H cho rằng mình tuổi Dần đưa con đi BV sanh sẽ khó nên qua nhờ bà T.K - từng công tác tại BV Đa khoa Thốt Nốt đưa con mình đến BV để thăm khám và chăm sóc nếu sanh.

Từ đó bà T.K chở sản phụ K.H vào BV và tại BV khi sản phụ K.H đang chuyển dạ trong phòng sinh nhưng lại muốn uống nước nên bà T.K xin phép được vào đưa nước, chăm sóc và động viên. Bà T.K từng là nữ hộ sinh của BV và mới nghỉ hưu nên phía y bác sĩ cho phép bà vào để chăm sóc sản phụ K.H. Cơ quan điều tra cũng xác định, kíp trực sinh cho sản phụ K.H thực hiện đúng các quy trình về chuyên môn khi đỡ sinh, quá trình sản phụ chuyển dạ cho đến lúc sinh con đều bình thường và khi phát hiện bé sơ sinh có bệnh lý bẩm sinh đã tiến hành hội chẩn và chuyển tuyến đúng với quy định về chuyên môn và không có việc làm rơi cháu bé sơ sinh.

Đối với phía BV Nhi đồng Cần Thơ, việc không chuyển cháu bé lên tuyến trên do tình trạng sức khỏe cháu bé rất yếu, sẽ tử vong trên đường chuyển tuyến. Riêng vấn đề sau khi giải phẫu tử thi cháu bé xong người của nhà đại thể BV Đa khoa TW Cần Thơ khâu cháu bé lại là không sai theo quy định….