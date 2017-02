Công bố nguyên nhân 7 người chết ở Lai Châu

Theo đó, ba mẫu rượu do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu lấy tại vụ ngộ độc thực phẩm có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Do vậy, nguyên nhân dẫn tới bảy người tử vong bước đầu được xác định là do rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép.

Chiều cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Đỗ Văn Giang, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Lai Châu, cho biết hiện có 31 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, 10 người trong tình trạng rất nguy kịch.

Cũng theo ông Giang, những bệnh nhân bị ngộ độc nặng đang được thở máy, lọc máu, chạy thận nhân tạo… và luôn có cán bộ y tế túc trực, theo dõi. Những trường hợp còn lại sức khỏe đang đỡ dần nhưng tiến triển khá chậm. "Đây là vụ ngộ độc nghiêm trọng, ở Lai Châu chưa có vụ ngộ độc thực phẩm nào có nhiều người tử vong cùng lúc và nhanh như vậy" - ông Giang nói.

Ba mẫu rượu được xét nghiệm có nồng độ cồn lần lượt là 970 mg/lít cồn 1000, 556.000 mg/lít cồn 1000 và 475.000 mg/lít cồn 1000. Trong khi đó, t heo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn và tiêu chuẩn quốc gia về rượu trắng (TCVN 7043:2013), hàm lượng methanol trong rượu không được lớn hơn 100 mg/lít cồn 1000 .