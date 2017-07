Cụ bà 92 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

Theo các bác sĩ chuyên khoa, đây là ca khá đặc biệt. Bệnh nhân được chuyển từ BVĐK Đắk Lắk vào BVĐK tỉnh Khánh Hòa ngày 25-6, với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, biến chứng choáng tim và rối loạn nhịp chậm.



Sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định

Kết quả chụp mạch vành phát hiện bệnh nhân bị hẹp nặng 3 nhánh, bệnh tiên lượng rất nặng. Dù tuổi cao, nhưng gia đình vẫn mong được can thiệp, và ê-kíp bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp BVĐK tỉnh đã tiến hành can thiệp đặt stens mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, tuy nhiên nhịp tim của bệnh nhân đập rất chậm chỉ khoảng 25 nhịp/phút (bình thường tim đập 60-100 nhịp/phút), để cấp cứu cho bệnh nhân, ê-kíp bác sĩ của khoa tiếp tục đặt máy tạo nhịp tim tạm thời. Sau 7 ngày theo dõi, bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Cũng theo các bác sĩ tham gia ê–kíp can thiêp, đây là ca khó bởi ngoài lớn tuổi, bệnh nhân lại mắc thêm bệnh thận mạn tính giai đoạn 5, suy tim, hở đa van tim, cơ thể suy kiệt với cân nặng chỉ 31 kg nên tỉ lệ điều trị thành công sẽ rất thấp. Tuy nhiên, với sự điều trị tích cực của tập thể y, bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp, sau 1/2 tháng điều trị, đến nay sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, ăn uống bình thường và sẽ xuất viện trong tuần này.