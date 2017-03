Cúm gia cầm bùng phát, chợ gà vẫn bán thoải mái

Gia cầm để tràn lan bên vệ đường để chào mới khách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong sáng mùng 3 Tết, do nhu cầu cúng gà của người dân tăng cao nên tại chợ An Hòa (phường An Hòa, quận Ninh Kiều), các tiểu thương bày gà sống ra bán ngay lối vào chợ nằm sát vách công an phường.

Vô tư mua gà sống

Tại chợ An Nghiệp, gà sống được các nhà vườn và tiểu thương đem ra sát bờ kè đang thi công để bán. Đặc biệt, tại “thánh địa” của chợ gia cầm sống tồn tại nhiều năm qua nhưng vẫn không được các ngành chức năng dẹp triệt để khu vực từ đầu Quốc lộ 91B kéo dài đến chợ Bà Bộ, chỉ trong sáng sớm mùng 3, hàng ngàn con gà được các tiểu thương bày tràn lan ra vệ đường để khách thoải mái lựa chọn. Nếu khách đồng ý mua, người bán sẽ làm thịt tại chỗ với giá 120.000 đồng/kg.

Cạnh chợ Bà Bộ, kế bên biển báo “Cấm mua, bán, giết mổ gia cầm sống” là hàng chục bội gà sống để khách vô tư chọn lựa. Không chỉ vậy, bên hông chợ này còn có một lò giết mổ gia cầm chui luôn tấp nập người ra vào. Nước thải, chất thải từ đây cứ tràn ra đường.