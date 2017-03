Cứu được nhiều ca tim mạch phức tạp

PGS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết mỗi năm khoa Tim mạch can thiệp của BV Chợ Rẫy can thiệp cho khoảng 6.000 ca, khoa này cũng đã giúp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tại TP.HCM kỹ thuật can thiệp tim mạch. Bên cạnh đó, từ năm 2001 đến nay Viện Tim đã làm được khoảng 2.500 ca, BV Nhân dân Gia Định làm được khoảng 5.000 ca và BV 115 làm được 800-1.000 ca. “Tim mạch can thiệp là chuyên khoa sâu, từ khi ra đời đến nay chuyên ngành này đã cứu sống được nhiều ca bệnh chấn thương và tim mạch phức tạp” - PGS-TS-BS Bỉnh nói.

Cũng theo ông Bỉnh, khó khăn hiện nay của y tế TP là về cơ sở vật chất. “Do vậy TP đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới; giúp đỡ, hỗ trợ cho bệnh viện vệ tinh về kinh nghiệm và kỹ thuật. Mục tiêu là đến năm 2020, TP là trung tâm y tế của khu vực Đông Nam Á và sau đó là châu Á” - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm.

DUY TÍNH