Cứu sống một bé gái mắc chứng bệnh hiếm gặp

Trước đó, ngày 25-3 bé C. (sinh non khi được 34 tuần, nặng 1,4kg) được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng ói, ọe dịch trong, không đi cầu được. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bé C. bị tắc ruột phải được phẫu thuật mới cứu được. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ cho bé C. Ca phẫu thuật kéo 2 tiếng đồng hồ và thành công.



Bé C. đang được điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai

Theo đánh giá của các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai bé C. mắc phải một dạng hiếm gặp. Những trường hợp mắc phải phải loại bệnh này có tỷ lệ tử vong đến 94%. Theo nghiên cứu thì chỉ 1/40 ngàn trẻ sơ sinh mắc phải chứng bệnh như bé C.