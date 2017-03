Cứu sống nhiều ca mạch vành cấp nặng cấp cứu

Theo TS-BS Thảo, qua 15 năm hoạt động và 10 năm chính thức thành lập, khoa Tim mạch can thiệp của BV Chợ Rẫy đã đạt thành tựu, lớn nhất can thiệp tim mạch, bệnh mạch vành cấp, cấp cứu 24/7. Khoa đã triển khai các kỹ thuật hiện đại, kết hợp với các chuyên khoa nội tim mạch, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật mạch máu… đã giải quyết và cứu sống nhiều bệnh nhân cấp cứu và bệnh nặng ở TP và phía Nam. Ngoài ra khoa cũng đã có thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu đa trung tâm, hợp tác quốc tế để triển khai các kỹ thuật cao….

Đơn vị Tim mạch can thiệp BV Chợ Rẫy thành lập từ năm 2001 là đơn vị đầu tiên tại TP.HCM, nhưng chỉ với 12 nhân viên y tế là nhân viên của chuyên khoa Nội Tim mạch. Ban đầu đơn vị chỉ làm việc hai ngày/tuần vì phải chia sẻ Cath Lap với khoa X-quang. Đến năm 2005 thì chính thức thành lập khoa Tim mạch can thiệp và đã nhận giải quyết toàn bộ các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có chỉ định can thiệp, cấp cứu 24/7. Tổng số lượng thủ thuật đến nay tại khoa là hơn 40.000 ngàn lượt.