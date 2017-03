Đã có 26 người nhập viện vì ngộ độc do ăn bánh mì

Chiều 19-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đã lấy mẫu tại một cửa hiệu bán bánh mì ở góc đường Trần Hưng Đạo-Phan Đình Phùng (TP Tuy Hòa) để kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt người.

Trước mắt, cơ quan chức năng đã đình chỉ ngay việc mua bán tại cửa hiệu bánh mì trên.



Một trẻ em phải nhập viện tại BV Sản Nhi Phú Yên do bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Cũng theo ông Tâm, đến chiều 19-6, các cơ quan y tế xác định có ít nhất 26 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cửa hiệu trên.

Trong đó, có 12 trường hợp nhập viện tại BV Đa khoa Phú Yên, chín ca nhập viện tại BV Sản Nhi Phú Yên, còn lại điều trị tại các cơ sở ý tế tư nhân, cộng đồng.

Trước đó, từ chiều đến tối 18-6, các cơ sở y tế trên liên tiếp tiếp nhận cấp cứu, điều trị hàng loạt ca ngộ độc thực phẩm, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai.

Các trường hợp này đều có triệu chứng đau bụng, nôn mửa, sốt, tiêu chảy, đau đầu… Tất cả các bệnh nhân này đều ăn bánh mì thịt mua tại một cửa hiệu ở khu vực ngã năm, góc đường Trần Hưng Đạo-Phan Đình Phùng (TP Tuy Hòa).

Hiện một số trường hợp nhẹ đã được xuất viện. “Bước đầu đã xác định nguyên nhân ngộ độc là do vi sinh từ nhân bánh mì. Có thể do nhân bánh mì được bảo quản kém trong thời tiết nắng nóng cao độ kéo dài. Tuy nhiên, khi chúng tôi tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm thì bánh mì của ngày hôm đó đã bán hết rồi. Do đó, hiện chưa có cơ sở kiểm nghiệm, kết luận nguyên nhân vụ ngộ độc này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lấy mẫu bánh mì đang bán để kiểm nghiệm, có hướng xử lý hoặc điều chỉnh đối với cơ sở bán bánh mì trên”- ông Tâm nói.

Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết thêm sở đã yêu cầu các cơ quan chức năng thuộc Sở sớm tìm ra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm trên để có hướng xử lý.