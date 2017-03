Đã có kết luận vụ 'ba trẻ chết trong một ca trực'

Ngày 13-9, sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo về nguyên nhân tử vong của ba trẻ sơ sinh tại Trung tâm y tế huyện Phước Sơn gửi Vụ Sức khỏe Bà Mẹ - Trẻ em Bộ Y tế.

Theo báo cáo thì trong hai ngày 04 và 05 tháng 9 năm 2014, tại TTYT huyện Phước Sơn có 3 trường hợp tử vong sơ sinh. Giám đốc TTYT đã điện báo cho Sở Y tế và tiến hành họp Hội đồng chuyên môn xem xét, kiểm thảo tử vong sau đó gửi văn bản báo cáo cho Sở y tế.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của TTYT huyện Phước Sơn, Sở Y tế đã cử đoàn cán bộ gồm lãnh đạo phòng nghiệp vụ Y, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh và bác sĩ chuyên khoa sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, bác sĩ chuyên khoa nhi sơ sinh tại Bệnh viện Nhi tỉnh đến TTYT huyện Phước Sơn để xem xét, kiểm tra hồ sơ, quá trình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân đối với những trường hợp này. Cùng ngày, Sở y tế nhận được công văn số 6267/BYT-BM-TE ngày 11/9/2014 của Bộ Y tế.

Người nhà của chị Hồ Thị Phơ kể lại cái chết đau lòng của cháu mình.

Sau quá trình làm việc của Hội đồng chuyên môn với cán bộ khoa sản và phiên trực, Hội đồng chuyên môn và cán bộ các phòng ban liên quan, Ban Giám đốc của TTYT huyện Phước Sơn , Sở Y tế Quảng Nam xin báo cáo kết quả xác minh 03 trường hợp tử vong sơ sinh tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phước Sơn như sau:

Về qui trình tiếp đón, tổ chức điều trị cho sản phụ: các sản phụ đều được tiếp đón tại bộ phận phòng khám và chuyển vào khoa sản kịp thời. Tại khoa sản đã tổ chức thăm khám, theo dõi và chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh trước trong và sau sinh đảm bảo theo đúng hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện hành.

Về tinh thần thái độ phục vụ và thực hiện quy chế giao tiếp ứng xử: Cán bộ, viên chức của Khoa Sản đều thực hiện tốt. Hiện tại, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều phản ảnh những ghi nhận về sự tận tình, tích cực của cán bộ kíp trực trong chăm sóc, xử trí cấp cứu cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Không có ý kiến thắc mắc gì từ phía người nhà của các trường hợp có trẻ sơ sinh tử vong.

Về trang thiết bị và thuốc cấp cứu: Trang thiết bị và thuốc cấp cứu sản khoa, thuốc thiết yếu tại khoa Sản đảm bảo theo quy định.

Về thực hiện các quy chế chuyên môn trong bệnh viện: TTYT huyện Phước Sơn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế thường trực cấp cứu, hội chẩn, kiểm thảo tử vong.

Về nguyên nhân tử vong, Sở Y tế Quảng Nam cho biết

Bé trai con bà Hồ Thị Tiểu Điệp là do Sinh non, nhiễm trùng ối, đa ối. Bệnh chính: Ngạt nặng sau sinh. Bệnh kèm: Sơ sinh non tháng, tuổi thai khoảng 32 tuần; trọng lượng 1.600gr; dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa; nhiễm trùng sơ sinh. Biến chứng: trụy hô hấp tuần hoàn không hồi phục, tử vong.

Bé trai con của bà Hồ Thị Phơ, nguyên nhân là mẹ sinh thường, tiền sản giật, Shock nhiễm trùng gram. Về con, bệnh chính là ngạt nặng sau sinh. Nhiễm trùng sơ sinh; Trụy hô hấp, tuần hoàn không hồi phục. Tử vong.

Bé gái con bà Hồ Thị Íp, nguyên nhân tử vong mẹ sinh thường, nhiễm trùng ối. Con bị nhiễm trùng sơ sinh; sặc sữa, suy hô hấp tuần hoàn không hồi phục. Tử vong

Như vậy với kết luận "rất nhanh chóng" này của Sở Y tế thì nguyên nhân tử vong chẳng khác mấy so với kết luận của TTYT huyện Phước Sơn. Tuy nhiên, kết luận vụ ba trẻ sơ sinh chết trong một kíp trực là không có sai sót làm nhiều người không thuyết phục. Bởi không thể cùng một lúc ba bà mẹ và trẻ bình thường vào TTYT sinh mà sau đó đều chết một cách bí ẩn như vậy. Nên chăng Bộ Y tế cần thành lập đoàn vào Quảng Nam là rõ sự việc để có kết luận cuối cùng làm an dân.