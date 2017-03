Đà Nẵng, Khánh Hòa: Gần 450 trẻ chào đời dịp tết

Trong đó có 385 trường hợp khám cấp cứu do tai nạn giao thông (có 33 trường hợp từ các tỉnh chuyển đến); bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú dịp tết là trên 2.000 người và có 280 em bé chào đời dịp tết Ất Mùi. Bên cạnh đó, trong dịp tết ngành y tế Đà Nẵng ghi nhận có bảy người chết do tai nạn giao thông, do sinh hoạt lao động… và bệnh lý.

l Cùng ngày, BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tổng kết hoạt động khám, chữa bệnh trong những ngày nghỉ tết. Theo đó, kể từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tết Ất Mùi, bệnh viện đã tiếp nhận, khám và chữa bệnh cho 2.319 ca. Trong đó có 321 ca do tai nạn giao thông (29 ca chấn thương sọ não, tử vong ba người), 185 ca thương tích trong sinh hoạt, ẩu đả gây thương tích 51 ca... Ngoài ra bệnh viện còn phẫu thuật 185 ca, trong đó phẫu thuật sọ não chín ca (do tai nạn). Riêng khoa sản tiếp nhận sản phụ sinh 167 ca.

L.PHI - C.THI