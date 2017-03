Đã xác định nguồn gốc hai lô heo nhiễm chất cấm

Ông Phan Ngọc Châu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Long An, thông tin với Pháp Luật TP.HCM ngày 28-1.



Heo “dính” chất cấm bị tạm giữ chờ xử lý. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trước đó, ngày 13-1, Chi cục Thú y Long An cấp 27 con heo xuất về cơ sở giết mổ Phước Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Chủ lô hàng nói trên là ông Phạm Minh Hải (TP.HCM). Ngày 17-1, Chi cục Thú y Long An cấp tiếp 30 con heo xuất về cơ sở giết mổ 213 Bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM. Đại diện lô hàng là ông Huỳnh Tấn Vượng (Long An). Sau khi xét nghiệm nước tiểu heo, Chi cục Thú y TP.HCM phát hiện hai lô heo nói trên tồn dư chất cấm nên đề nghị Chi cục Thú y Long An truy tìm nguồn gốc.

Sau khi xác minh, Chi cục Thú y tỉnh Long An ghi nhận 27 con heo của ông Minh được thu mua của bà Dư Thị Tố Trinh (Tiền Giang). Số heo trên được nuôi tại trại thuộc xã An Lục Long (huyện Châu Thành, Long An). Bà Trinh khai trước khi xuất chuồng bà có cho heo sử dụng một loại thuốc trên bao bì ghi “kích thích tăng trọng” nhưng không có địa chỉ rõ ràng, không có số đăng ký tiêu chuẩn cơ sở. Bà Trinh nghi ngờ vì cho heo sử dụng thuốc trên nên bị nhiễm chất cấm. Số thuốc nói trên bà Trinh mua lại từ bà Hậu, một lái leo ở Tiền Giang. Riêng lô heo 30 con được ông Vượng thu mua từ hai hộ chăn nuôi Trần Thành On và Phạm Văn Nai (cùng xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An).



Nhân viên Chi cục Thú y TP.HCM lấy nước tiểu heo để xét nghiệm chất cấm. Ảnh: TRẦN NGỌC

Chi cục Thú y tỉnh Long An đang tăng cường giám sát, lấy mẫu kiểm tra đàn heo đang nuôi trong chuồng của bà Trinh, ông On và ông Nai.