Đàn bà khó ngủ lắm thay!

(PL)- Bạn thường xuyên cứ mãi nằm đếm cừu trong khi ông xã ngáy vang bên cạnh? Một nghiên cứu mới của ĐH McGill (Canada) công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy bạn không đơn độc.

Nghiên cứu cho thấy dù các cặp vợ chồng lên giường đi ngủ và ra khỏi giường cùng lúc nhưng thực ra các bà vợ thường gặp vấn đề về giấc ngủ hơn chồng. Nguyên nhân nằm ở đồng hồ sinh học bên trong phụ nữ làm việc khác nam giới.

Điều này giải thích tại sao phụ nữ thường khó đi vào giấc ngủ và thường thức dậy sớm hơn nam giới, cũng như tại sao phụ nữ dễ mất ngủ hơn nam giới và tuổi càng lớn vấn đề này càng trầm trọng. Vì đặc trưng này, phụ nữ cả ngày không thể nào khỏe khoắn và tỉnh táo như nam giới. Nhiều nghiên cứu trước cho thấy làm ca đêm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cả hai phái, tuy nhiên với phái nữ thì nghiêm trọng hơn, dễ bị tai nạn lao động hơn vì sức khỏe và mức độ tỉnh táo không bằng. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu cách giúp phụ nữ có giấc ngủ chất lượng, ít gặp vấn đề về giấc ngủ hơn. Trong thời gian đó, cách khôn ngoan nhất phụ nữ nên đi ngủ khi nào cơ thể cảm thấy mệt. Không uống cà phê, rượu gần giờ đi ngủ, tránh nhìn màn hình tivi, điện thoại, máy vi tính 1-2 giờ trước khi đi ngủ vì điều này sẽ làm rối loạn chu kỳ giấc ngủ. THIÊN ÂN