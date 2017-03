Dân đề nghị sớm khắc phục ảnh hưởng của Trung tâm Medic -Hòa Hảo

Ngặt nỗi chẳng ai dám mua khi biết nguyên nhân khiến chủ cũ phải bán nhà”. Chiều 6-3, ông Lê Văn Thành, tổ trưởng tổ dân phố 35 (khu phố 2, phường 4, quận 10, TP.HCM), nói với Pháp Luật TP.HCM.



Sau tấm vách ông Thành đang đứng là máy MRI , khoảng cách quá gần nhà khiến nhiều người dân sợ "ôm" bệnh. Ảnh: T.NGỌC

Ông Thành cho biết trung tâm còn tồn tại ngày nào là các hộ dân sống gần đó nơm nớp lo sợ bị bệnh lúc nào không hay. “Khi trung tâm hoạt động sẽ thải những chất độc gây nguy hiểm cho chúng tôi và mang nguy cơ tiềm ẩn bệnh tật trong người. Trong đơn gửi các vị lãnh đạo tôi đã viết như thế. Tôi mong lãnh đạo TP.HCM và các cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc để cho bà con an tâm” - ông Thành mong mỏi.



“Tôi không hiểu sao trung tâm cứ chĩa các ống dẫn khí vào nhà chúng tôi. Điều đáng nói trung tâm dùng bao nylon bịt miệng ống dẫn khí nên thỉnh thoảng chúng tôi hít phải mùi khó chịu. Mong lãnh đạo TP.HCM đừng để chúng tôi phải khổ sở như vầy nữa” - bà Nguyễn Thị Thủy (270/18/11 Hòa Hảo, phường 4, quận 10) nói.

Căn cứ biên bản làm việc với Phòng Y tế quận 10 ngày 23-5, trung tâm hiện có bốn máy CT (đặt lầu một và phòng mổ lầu ba), chín máy X-quang đặt ở lầu hai… Riêng bốn máy MRI thì Phòng Y tế quận 10 yêu cầu trung tâm cung cấp hồ sơ.

Về việc kiểm định tiêu chuẩn các thiết bị y tế, theo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, để đảm bảo an toàn của các thiết bị như MRI, X-quang, CT... đối với con người cần có các thiết bị chuyên dụng để đo một cách chính xác và định kỳ các thông số. Ngoài ra, theo khuyến cáo của các nhà chuyên môn, để sử dụng thiết bị chẩn đoán hình ảnh an toàn thì việc che chắn bức xạ và cảnh báo nguy hiểm cũng như hệ thống an toàn cho phòng chứa thiết bị là cần thiết.