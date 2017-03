Đang kiểm nghiệm hộp đựng cơm tái chế từ rác thải y tế

Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu các viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm lấy mẫu kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy 52/61 mẫu hộp xốp, ống hút không phát hiện nhiễm chất độc hại, chín mẫu còn lại chưa có kết quả”. Chiều 20-6, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết. Theo ông Phong, Cục đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan lấy thêm mẫu để kiểm nghiệm.

Trao đổi với PV, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết việc dùng nhựa tái chế từ rác thải y tế để sản xuất đồ dùng dành cho ngành thực phẩm là rất nguy hiểm. “Trong chất thải y tế có rất nhiều nhóm khác nhau và kim tiêm, dây truyền dịch được xếp vào nhóm chất thải nguy hại. Nếu sử dụng những vật này để tái chế làm đồ đựng thực phẩm thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật cho con người” - ông Thịnh nói.

HUY HÀ