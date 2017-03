Đang thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị bệnh Ebola

Đáng chú ý, Trung tâm Vaccine Jefferson, thuộc đại học Thomas Jefferson, Philadelphia đã thông báo về một loại vaccine nhiều triển vọng có thể được sử dụng cho người, hứa hẹn trong vòng 10 tháng tới nếu được tài trợ đầy đủ.

Nhóm nghiên cứu của Matthias Schnell đã gắn kết virus Ebola cùng virus bệnh dại trong cùng liều vaccine với hi vọng về khả năng được sử dụng rộng rãi hơn. Hiện tại, loại vaccine mới này đã được thử nghiệm trên khỉ và hướng tới giai đoạn lâm sàng trên người.

Vì lí do vaccine chỉ có thể được sử dụng với mục đích phòng ngừa, nên Schnell cũng đang phát triển phương pháp điều trị bằng việc cung cấp trực tiếp kháng thể kháng Ebola cho bệnh nhân đã phơi nhiễm Ebola.

Thông qua việc tiêm vaccine là chủng Ebola bị suy yếu cho bò, Schnell hi vọng có thể sản xuất một lượng lớn kháng thể bởi mỗi con bò cho sản phẩm tương đương 2000 liều kháng thể trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên, các kháng thể giống người này chỉ là biện pháp điều trị mang tính tạm thời trên bệnh nhân nhiễm Ebola.

Ngoài 2 nghiên cứu của Trung tâm Vaccine Jefferson đã nêu, không thể không nhắc tới ZMapp, một thuốc điều trị Ebola thử nghiệm nhưng đã chữa khỏi cho 2 bệnh nhân là Bác sĩ Kent Brantly, 33 tuổi và Nancy Writebol, 59 tuổi, khi 2 người này làm việc trong một phòng nghiên cứu về Ebola ở Liberia. Zmapp là một loại thuốc được phát triển tại chi nhánh San Diego, thuộc công ty Sinh dược phẩm Mapp.

Theo CNN, Brantly đã phục hồi sau chỉ 1 giờ được tiêm tĩnh mạch một liều Zmapp và Writebol thì cần dùng đến liều thứ 2 nhưng cả 2 đều có những tiến triển tốt. Trước đó, Zmapp hoàn toàn chưa được thử nghiệm trên người và cũng chưa chính thức được chấp nhận lưu hành như một loại thuốc mới. Thêm vào đó, nguồn cung cấp Zmapp cũng rất giới hạn.

Từ những triệu chứng rời rạc, như đau đầu hay sốt, bệnh nhân nhiễm Ebola thường không được chẩn đoán chính xác từ giai đoạn đầu của bệnh. Do vậy, việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn khi tình trạng bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Ebola đang dần lan rộng, nhiều nghiên cứu đang và chúng ta có quyền hi vọng sẽ tìm ra một loại vaccine hay thuốc điều trị có hiệu quả cũng như đảm bảo tính an toàn. Nhưng trước hết, hãy tự trang bị kiến thức, tuân thủ các quy tắc an toàn để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Thảo Nguyễn (Theo Drugs, cdc.gov)