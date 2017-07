Dập lá lách sau cuộc nhậu

Lách là cơ quan nằm ở vùng bụng trên, sau trái, được bao bọc bởi các xương sườn. Đặc điểm của lách là giòn, rất dễ bị vỡ do chấn thương. Khi bị chấn thương bụng, lách có thể vỡ do lực tác động trực tiếp hoặc do gãy xương sườn đâm vào, giống như lá gan, vỡ lách thường gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, nếu không được điều trị khẩn cấp, vỡ lách có thể gây sốc mất máu và đe dọa tính mạng. Ngoài chức năng miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm trùng, lách còn giúp cơ thể loại bỏ các tế bào hồng cầu già cỗi, dự trữ hồng cầu để cơ thể sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Do vậy, lá lách là một bộ phận tối quan trọng cho mỗi chúng ta.