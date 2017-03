Đầu không đau mới lạ!

Nếu tưởng đau đầu là chuyện trời kêu ai nấy dạ thì lầm. Đau đầu là dấu hiệu báo động cho thấy trục trặc đâu đó trong hệ thần kinh. Cơ quan nào cũng cần dưỡng khí và dưỡng chất vì đó là điều kiện thiết yếu cho tất cả tiến trình sinh năng lượng và phục hồi. Cơ quan đứng đầu về tính nhạy cảm khi thiếu năng lượng chính là não bộ vì kích thước tuy nhỏ nhưng não tiêu thụ không dưới 20% tổng năng lượng của cơ thể. Lý do là vì tế bào não hoạt động không ngừng ngay cả khi gia chủ chìm trong giấc nam kha.

Tế bào nào cũng phải thở

Thiếu máu, theo định nghĩa kinh điển của thầy thuốc, là tình trạng bệnh lý do cơ thể người bệnh thiếu hồng huyết cầu, hay tuy vẫn còn đủ tế bào máu nhưng lại thiếu huyết cầu tố, chất màu đỏ với chức năng tải dưỡng khí. Thiếu máu vì thế đồng nghĩa với thiếu dưỡng khí tế bào do máu tuy vẫn chạy tới chạy lui nhưng chỉ nặng phần trình diễn vì không mang theo dưỡng khí.

Trong trường hợp có lý do hoại huyết rõ ràng như sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh tủy xương, bệnh huyết học, chấn thương xuất huyết... thì thiếu máu là chuyện đương nhiên. Điều đáng nói, theo thống kê của nhiều hãng bảo hiểm phương Tây, thiếu dưỡng khí trong tế bào não lại chiếm tỉ lệ đáng lo ngại ở người dân chốn thị thành. Đáng đề cập hơn nữa là tình trạng này lại được phát hiện ở phần lớn nạn nhân đủ ăn đủ mặc, đủ kiến thức về biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Cần áp dụng các phương pháp giải cảm, trị đau đầu không cần dùng thuốc như xông hơi, tắm thuốc...

Đó là chuyện thống kê ở nước người. Thế thì ở xứ mình ra sao? Theo kết quả của các chương trình khám sức khỏe được thực hiện trong năm 2014 cho hàng trăm đối tượng hãy còn rất trẻ, khoảng 70% đang khổ sở vì ba triệu chứng kinh điển của hội chứng suy nhược thần kinh. Đó là đãng trí càng lúc càng rõ cộng thêm đau đầu hơn tám ngày và mất ngủ hơn 10 đêm trong tháng! Tỉ lệ này quá cao nếu so sánh với kết quả được ghi nhận ở các nước châu Âu!

Không lửa khó có khói

Tế bào não tất nhiên không vô cớ thiếu dưỡng khí. Tình trạng này, cũng theo kết quả nghiên cứu hẳn hoi, thường được phát hiện ở hai nhóm đối tượng:

- Lạm dụng thuốc giảm đau và thuốc an thần loại hóa chất tổng hợp, đặc biệt ở cư dân chốn thị thành vì nhiều người không có thời giờ để áp dụng các phương pháp giải cảm không cần dùng thuốc như xông hơi, tắm thuốc...

- Làm việc nhiều giờ căng thẳng trong văn phòng cao ốc đóng kín với khác biệt nhiệt độ trong ngoài, với môi trường làm việc tẩm khói thuốc lá, bụi máy in, mùi hóa chất gia dụng…

Có vay có trả

Não bộ chắc chắn không thể hoạt động với hiệu quả tối ưu, dẫn truyền thần kinh chắc chắn không thể vận hành với vận tốc và cường độ như mong muốn nếu tế bào thần kinh sống trong cảnh thiếu dưỡng khí kéo dài năm này qua tháng khác. Nhưng nếu chỉ có thế thì quả thật quá may mắn cho nạn nhân. Tế bào một khi không đủ ăn sớm muộn cũng phản ứng sai lệch! Hậu quả là trí nhớ bỏ mặc gia chủ khi cần động não, giấc ngủ mất dần chất lượng và đau đầu là chuyện bình thường! Suy nhược thần kinh khi đó, cho dù nạn nhân may mắn không có bệnh gì khác, vẫn ngang nhiên mở cửa vào nhà. Chuyện dài đáng tiếc đúng lý đã không xảy ra nếu nạn nhân đừng mang tế bào não treo trước miệng háu đói của độc chất ôxy-hóa. Đáng tiếc hơn nữa vì giải pháp không quá xa tầm tay từ khi thầy thuốc có trong tay hoạt chất sinh học với hiệu năng kháng ôxy-hóa để tế bào thần kinh nhờ đó không đói dưỡng khí, để dẫn truyền thần kinh nhờ đó về đúng điểm rơi.

Bệnh vì thuốc mới đau

Sau thời gian dài tưởng chừng như giải pháp là thuốc hóa chất tổng hợp, càng lúc càng có nhiều thầy thuốc tìm về kinh nghiệm của y học dân gian vì hoạt chất thiên nhiên là biện pháp vừa hiệu quả vừa an toàn. Bằng chứng là 70% thuốc đang lưu hành ở CHLB Đức, nơi chắc chắn không thiếu thuốc hóa chất tổng hợp, là thành phẩm dẫn xuất từ dược thảo. Nhiều trung tâm điều trị đau đầu ở Đức, Áo, Thụy Sĩ… tất nhiên có lý do chính đáng khi áp dụng phác đồ điều trị xây dựng trên chất làm loãng máu, chất chống co mạch, chất bảo vệ màng tế bào từ cây thuốc dồi dào hoạt chất kháng ôxy-hóa.

Nhiều người bệnh ở xứ mình, ngay cả không ít thầy thuốc có khuynh hướng xem thường nhiều căn bệnh gắn chặt với cuộc sống đời thường. Đáng lo vô cùng nếu người bệnh quên là hóa chất nào cũng thế, một khi đưa vào cơ thể, nếu tích lũy đến hàm lượng nào đó, là gánh nặng cho lá gan, trái thận, khung ruột. Đừng quên là Tổ chức Y tế Thế giới đã và đang liên tục cảnh báo về bệnh do độc tính của thuốc. Đáng tiếc vô cùng vì không thiếu hoạt chất sinh học để trị đau đầu. Biết là đố ai chưa từng đau đầu, biết là đói ăn rau đau uống thuốc nhưng không việc gì phải vì thế mà chấp nhận đánh đổi bằng thuốc lâu ngày thành thuốc… độc!

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG