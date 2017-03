Để không phải ăn tết trong bệnh viện

Người già cần đề phòng TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV 115: Ngày tết nguồn dinh dưỡng thường tập trung cao nhiều chất đạm, chất béo và thường kèm theo các nước có nồng độ cồn: bia, rượu... Các bệnh lý thường gặp mùa tết khiến người cao tuổi dễ nhập viện như cao huyết áp do uống nhiều bia rượu, rối loạn tiêu hóa do quá tải thức ăn hoặc ngộ độc thức ăn, tiểu đường nặng lên do tăng đường huyết. Thậm chí là xuất huyết tiêu hóa do uống nhiều rượu, bia... Khuyến cáo: Uống thuốc đều đặn, duy trì chế độ sinh hoạt bình thường, chú ý chế độ ăn hợp lý phù hợp với bệnh lý đã có. Tại BV Nhi đồng 2, bắt đầu từ 26 tết các năm trước, khoa Bỏng - Chỉnh hình trực tiếp nhận 6-7 ca bị tai nạn sinh hoạt, giao thông như bỏng, gãy tay chân... tăng 30% so với ngày thường trẻ đi học. Tại BV Nhi đồng 1, trong các ngày tết, khoa Cấp cứu cũng tiếp nhận 5-10 trẻ bị tai nạn sinh hoạt, tai nạn thương tích nặng được tuyến dưới chuyển vào, đó là chưa kể các trẻ bị bỏng, gãy tay chân phải điều trị ở các khoa khác.