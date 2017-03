Dịch kiến ba khoang lại bùng phát tại Huế

Trao đổi với PV ngày 2/10, ThS.BS. Hoàng Văn Hội, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh TT-Huế cho biết kiến ba khoang có xuất hiện trên nhiều vùng ở tỉnh nhưng với mật độ rải rác. Điều này khác với năm ngoái, khi kiến ba khoang chỉ thấy ở một số vùng với phạm vi nhỏ.

Theo đó, tại trường CĐ Nghề Công nghiệp Huế (TP Huế), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (huyện Phong Điền), Trại tạm giam (huyện Phú Vang) có kiến ba khoang ở hành lang và một số phòng phía trong. Những nơi này đã được Trung tâm Phòng chống Sốt rét Ký sinh trùng – Côn trùng tỉnh TT-Huế đến xịt thuốc diệt kiến ba khoang.

Vết cắn ban đầu của kiến ba khoang trên cổ 1 người đàn ông tại thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế



Ngoài ra, tại các chung cư cao tầng ở TP Huế như chung cư thu nhập thấp Vicoland, chung cư Trường An… cũng có ghi nhận có kiến ba khoang. Một số nhà phải đóng cửa cả ngày để phòng kiến tấn công vào. Thời điểm này, dù trời ở Huế có mưa nhiều nhưng vẫn có kiến ba khoang là do mùa gặt vừa kết thúc – thời điểm loại kiến trên xuất hiện, bùng phát.

Tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, những ngày gần đây ghi nhận có gần 20 người đến trạm y tế phường khám và xin thuốc vì bị kiến ba khoang cắn. Nhiều người bị kiến cắn nặng, tạo vết lở loét nhiều. “Nếu tắm rửa thì vết lở bằng bàn tay đã lan bằng 3-4 bàn tay, đồng thời vùng lở bị loét, rất đau và ngứa” – một người dân ở Thị xã Hương Thủy nói.

Sau vài ngày, vết cắn đã lở và lan ra rộng trên cổ người đàn ông này



Ở tại huyện Quảng Điền, theo ghi nhận thì các xã, thị trấn đều có rải rác kiến ba khoang. Riêng có trường Mầm non Xuân Dương ở xã Quảng An huyện này, do bị kiến ba khoang bay vào phòng học chích các cháu nên trường phải cho nghỉ nửa ngày để giải quyết kiến.

Theo BS Hội, hiện người dân đã biết được thông tin về loại kiến độc này nhiều hơn nên đã biết cách phòng chống, đẩy đuổi khi thấy kiến xuất hiện trong nhà. “Tuy nhiên nếu bị kiến cắn, thì người dân phải rửa ngay vùng tiếp xúc với kiến bằng nước xà phòng thông thường. Vết chích bị nặng hơn như da phồng rộp thì phải đến các trung tâm da liễu để khám và xin thuốc” – BS Hội khuyến cáo.

Đại Dương(Dân Trí)