Dịch sởi bắt đầu chững lại

Ngày 23-4, Bộ Y tế cho biết số bệnh nhân mắc sởi đã giảm rõ rệt. Tại một số bệnh viện tuyến trung ương, số bệnh nhân sởi mới nhập viện có xu hướng chững lại. Có thời điểm bệnh viện tiếp nhận trên 30 bệnh nhân mắc sởi, đến nay chỉ còn 5-10 bệnh nhân nhập viện mỗi ngày.

Bệnh nhi điều trị sởi ở BV Nhi trung ương (Hà Nội).

Đến ngày 23-4, cả nước ghi nhận 3.569 trường hợp mắc sởi, trong số 9.932 trường hợp sốt phát ban dạng sởi. Số trường hợp mắc chủ yếu xảy ra ở khu vực miền Bắc và miền Nam, riêng Hà Nội chiếm 37% số ca mắc ghi nhận ở TP. Hà Nội.

Năm tỉnh có số mắc sởi cao là Hà Nội, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Đắc Nông.

Theo Bộ Y tế, các trường hợp mắc sởi phần lớn là trẻ em dưới 10 tuổi (68,3%). Số mắc sởi ở trẻ dưới một tuổi chiếm 16,1%; số mắc dưới 9 tháng tuổi (chưa đến tuổi tiêm phòng vắc xin sởi) chiếm tỷ lệ 11%. Hầu hết ca mắc sởi là không được tiêm chủng hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng vaccine sởi (86,4%). Chỉ có 9,9% ca sởi đã tiêm chủng một mũi vaccine sởi.

Có 25 trường hợp tử vong do sởi trong số 119 trường hợp nặng xin về. Số trẻ này chủ yếu vào điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương (111 trường hợp điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương (93,2%), 6 trường hợp ở Bệnh viện Bạch Mai, 1 trường hợp ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 1 trường hợp tự điều trị và tử vong tại nhà ở Yên Bái không được chẩn đoán huyết thanh).

Về nguyên nhân tử vong do bị mắc sởi trên bệnh lý nền như suy tim, nhiễm khuẩn huyết, tim bẩm sinh, bại não, bạch cầu cấp... do đồng nhiễm các loại virus, vi khuẩn liên quan đến giai đoạn chuyển mùa đông - xuân, khí hậu ở phía Bắc lạnh và ẩm các bệnh đường hô hấp phát triển mạnh trong giai đoạn này; do biến chứng, bội nhiễm do sởi, sau sởi.

Nguyên nhân quá tải bệnh viện tuyến trung ương cũng làm cho việc cách ly phòng lây nhiễm khó khăn dẫn tới lây chéo trong bệnh viện làm cho bệnh nặng hơn, tỷ lệ tử vong cao.

Bộ Y tế đã triển khai chiến dịch tiêm vét vaccine phòng dịch sởi trên phạm vi cả nước cho toàn bộ trẻ từ chín tháng đến hai tuổi, đối với các tỉnh có số mắc cao, nguy cơ bùng phát dịch tổ chức tiêm cho những đối tượng ở độ tuổi cao hơn.

Riêng TP. HCM tiêm triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ từ chín tháng đến ba tuổi. Hà Nội triển khai thêm các điểm tiêm tại Trung tâm Y tế dự phòng và 30/30 quận, huyện từ chín tháng đến sáu tuổi.

Tỷ lệ tiêm vét vaccine sởi của cả nước hiện nay đạt 65,3 %. Năm tỉnh có tỷ lệ tiêm vét vaccine sởi đạt trên 90% là Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Yên, Hậu Giang. 11 tỉnh có tỷ lệ tiêm vét vaccine sởi đạt dưới 50% là Lâm Đồng, Hòa Bình, An Giang, Tiền Giang, Lai Châu, Đồng Nai, Bình Dương, Cà Mau, Đồng Tháp, Bình Phước, Long An.

HUY HÀ