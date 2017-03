Dịch sởi năm nay diễn biến rất đặc biệt

Báo điện tử VNE đã dẫn lời TS Phạm Nhật An, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương, như thế trong buổi làm việc với Bộ Y tế, Sở Y tế TP Hà Nội và một số bệnh viện khác về vấn đề quá tải bệnh nhân nặng và khó. Theo ông An, năm nay bệnh sởi xảy ra trùng với thời điểm của các bệnh hô hấp do chuyển mùa đang có xu hướng tăng nên tình trạng quá tải càng thêm trầm trọng.

Theo thống kê của BV Nhi Trung ương, trong tháng 3 có tới 345 bệnh nhi nhập viện vì bệnh sởi, nhiều nhất là trẻ mắc viêm phế quản phổi. Theo TS An, năm nay sởi có diễn biến rất đặc biệt, biến chứng viêm phổi rất nặng nề. Dù đã điều trị tăng cường miễn dịch, dùng kháng sinh ngay từ đầu nhưng tình trạng bệnh của trẻ vẫn rất nặng. “Số trẻ bệnh nặng nhiều nên bệnh viện rất đông. Chưa bao giờ bệnh viện lại dành riêng khoa Lây chỉ để tiếp nhận các trẻ mắc sởi” - TS An nói.

Để giảm sự lây lan của dịch sởi, ông Mai Trọng Khoa, Phó Cục trưởng quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế, đề nghị BV Nhi Trung ương làm tốt công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng lây truyền sởi như phòng cúm.

