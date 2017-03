Dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh

SXH tăng không theo quy luật Năm 2015, tình trạng SXH lên đến báo động tại TP.HCM với hơn 22.576 người mắc SXH phải điều trị, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2014. Khi đó lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng đã cho rằng SXH tăng theo chu kỳ. Cứ năm năm lại tăng một lần, năm 2016 sẽ là năm SXH giảm. Thế nhưng qua tám tháng đầu năm, thực tế này đã chưa hoàn toàn chính xác. Và dường như tình trạng SXH đang rơi vào “vỡ trận” không chỉ tại TP.HCM mà xảy ra tại cả Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Giải thích về vấn đề này, PGS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho hay gần đây khu vực miền Tây bị xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu cùng với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, di dân... đã tạo môi trường thuận lợi cho SXH tồn tại và phát triển. Ông cho rằng SXH đang bùng phát với tốc độ kinh khủng trên thế giới. ___________________________________ Thực tế ai cũng biết SXH là bệnh do muỗi truyền nhưng có một nghịch lý là người chưa bị lại lơ là với dịch, chỉ có người bị rồi họ mới lo lắng. Vì thế bệnh cứ xảy ra hoài và rất khó kiểm soát nếu không được tuyên truyền cảnh báo cụ thể. BS TRƯƠNG HỮU KHANH, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi đồng 1