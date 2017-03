Diễn tập phòng, chống cúm gia cầm H7N9 lây sang người

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập liên ngành tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thế Toàn cho biết mục đích của cuộc diễn tập nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn không để dịch xâm nhập, bùng phát tại Lạng Sơn nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo tình huống giả định, các cơ quan chức năng phát hiện virus cúm A (H7N9) trên đàn gia cầm nuôi và nghi có ca bệnh cúm A (H7N9) trên người. Do vậy trung tâm y tế địa phương tập trung công tác thu dung, đưa người bệnh vào khu cách ly tại Phòng khám Đa khoa Đồng Đăng; trạm thú y xử lý ổ dịch trên gia cầm mắc bệnh. Các lực lượng khác như công an, biên phòng… phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.