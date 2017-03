Điều nên và không nên làm khi quá chén

“Không say không về” là câu nói đầu môi thường nghe nhất trong các bàn nhậu. “Nguyên lý” về rượu cũng rất rõ ràng: Không uống sẽ không say, uống ít say ít, uống nhiều say nhiều. Cũng có người nói rằng cách tốt nhất để khỏi bị say rượu là... đừng uống hoặc nếu uống thì chỉ nên dùng ở lượng thấp nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết vì khi đã lỡ nhấp môi rồi, thường ít có ai cưỡng lại được hương vị men nồng.

Uống nhiều bia rượu không phải là điều tốt nhưng khi đã lỡ quá chén rồi thì cũng có thể áp dụng một số phương cách để phục hồi sức khỏe. Một số phương cách dân gian nói là để chữa say rượu nhưng thực tế có khi lại khiến tình hình tồi tệ hơn. Vì vậy, chúng ta phải biết những điều cần tránh và những điều nên làm.

Những điều cần tránh

- Cà phê đen: Dù cà phê đen có thể giúp làm giảm bớt cảm giác mệt mỏi do say rượu và nhức đầu nhưng đây chỉ là sự giảm nhẹ tạm thời, các triệu chứng khó chịu sẽ quay trở lại ngay sau đó. Điều quan trọng cần nhớ: Cà phê là một chất lợi tiểu, càng làm cho cơ thể mất nước và khiến các triệu chứng của say rượu tăng thêm.

Ăn chuối và các loại trái cây giàu kali sẽ giảm cảm giác khó chịu do rượu biaẢnh: Hoàng Triều

- Uống panadol, tylenol để trị nhức đầu: Đây là cách trị nhức đầu đầy tai hại và rủi ro. Gan đã rất mệt nhọc để giải quyết rượu lại thêm paracetamol vào, buộc nó phải làm thêm việc nên dễ bị viêm và tổn thương.

- Ăn thực phẩm chiên, nhiều dầu mỡ: Nhiều “quân sư” cho rằng ăn các loại thực phẩm này trước khi uống rượu bia thì dầu mỡ sẽ che phủ các màng nhày ở bao tử, nhờ đó sẽ làm giảm sự hấp thu của rượu bia vào máu. Điều này nghe có vẻ đúng về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, sau khi uống rượu, nếu ăn tiếp các loại thực phẩm này thì càng làm khổ đường tiêu hóa do bao tử và ruột bị kích ứng.

- Thực phẩm nướng khét: Carbon trong than hoạt tính giống như một cái lọc trong cơ thể. Vì vậy, than hoạt tính dùng để điều trị một số dạng ngộ độc... Nhiều người lầm tưởng carbon trong thực phẩm nướng khét là than hoạt tính. Vì không phải là than hoạt tính nên thực phẩm nướng cháy không có tác dụng khử độc. Các loại chế phẩm than hoạt tính được bán trong nhà thuốc dùng để chữa say rượu cần uống trước khi “nhập tiệc”, chứ không phải sau khi “xỉn” rồi mới uống.

Những điều nên làm

Thầy thuốc hay nhất để chữa say rượu chính là thời gian. Nghĩa là nếu không uống thêm nữa thì các triệu chứng say rượu sẽ biến mất trong vòng từ 8 đến 24 giờ. Những phương cách sau đây có thể làm giảm nhẹ những triệu chứng khó chịu nhất khi say rượu:

- Uống thêm nước: Tác động làm mất nước của bia rượu gây ra những triệu chứng vô cùng khó chịu như nhức đầu, xây xẩm, đầu óc quay cuồng. Cách duy nhất để hóa giải những triệu chứng này là uống thật nhiều nước.

- Chuối: Rượu cũng như các chất lợi tiểu khác sẽ làm cơ thể mất đi lượng kali đáng kể. Ăn chuối hoặc các loại trái cây giàu kali sẽ giúp cải thiện tình hình. Có một phương thuốc chữa say rượu rất hay từ chuối, đó là chuối xay, bỏ thêm tí sữa và mật ong.

- Súp, canh thịt: Giúp cơ thể lấy lại muối cũng như lượng kali đã bị mất.

- Nước ép trái cây: Ăn trái cây hoặc uống nước ép trái cây sẽ giúp người say rượu lấy lại năng lượng, được cung cấp vitamin và các chất dinh dưỡng, giúp cơ thể loại bỏ độc chất nhanh hơn.

- Ăn trứng: Trứng chứa cystein, chất có nhiệm vụ “hô biến” acetaldehyde trong cơ thể vốn được sinh ra sau khi uống rượu. Ăn trứng ngay buổi sáng sau đêm say rượu còn giúp loại bỏ những độc chất do chuyển hóa rượu trong cơ thể.