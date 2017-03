Đình chỉ hai loại thuốc chữa dạ dày, tá tràng

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, đây đều là các thuốc chỉ định điều trị các bệnh lý loét dạ dày, tá tràng, trào ngược thực quản. Kết quả xét nghiệm thuốc Pantopep-Dol (Pantoprazol 40mg), số đăng ký: VN-12241-11, số lô: FK76M201, ngày sản xuất 8-12-2012, hạn dùng 7-12-2015 (do Công ty Zim Laboratories Ltd., India sản xuất, Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 1 nhập khẩu), cho kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Kết quả kiểm nghiệm thuốc Pantocid (Pantoprazole tablets 40mg), số đăng ký: VN-17790-14, số lô: SKN0496A, ngày sản xuất: 23-4-2014; hạn dùng: 23-4-2017 (do Công ty Sun Pharmaceuticals Ind. Ltd., India sản xuất, Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội - Hapharco nhập khẩu) cũng bị không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Vì không đạt tiêu chuẩn này, cả hai loại thuốc trên đều đã phải đình chỉ lưu hành.

Trước đó, Cục Quản lý dược cũng có văn bản yêu cầu đình chỉ và thu hồi 38 loại thuốc chứa hoạt chất Lysozym với lý do dược chất Lysozyme có lợi ích trong điều trị không cao hơn so với nguy cơ do thuốc gây ra.

Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục quản lý Dược cho biết, Cục Quản lý Dược sẽ tiếp tục tăng cường tiền kiểm, hậu kiểm, đối với công ty đã từng có thuốc bị phát hiện vi phạm chất lượng sẽ bị buộc kiểm tra 100% lô hàng trước khi lưu hành, đảm bảo về chất lượng thuốc trước khi được đưa ra thị trường. Trong năm 2014 đã có 61 sản phẩm thuốc nhập khẩu bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do phát hiện có vi phạm chất lượng.

Theo Tú Anh/dantri