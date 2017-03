Định danh ấu trùng lạ trong thực phẩm chay

Ngày 10-6, bà Nguyễn Thị Hoa đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bình Dương khiếu nại sản phẩm sườn chay có ấu trùng lạ. Bà Hoa cho biết sáng 9-6 bà đã mua 10 kg (một thùng) thực phẩm chay sườn non tại một tiệm tạp hóa thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương). Khi chế biến, bà phát hiện các miếng thực phẩm chay này có nhiều ấu trùng. Trên bao bì ghi sản phẩm sườn non chay do Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Thực phẩm chay Âu Lạc (TP.HCM) sản xuất và phân phối. Sau khi xảy ra sự cố ấu trùng lạ có trong sản phẩm chay, Công ty Âu Lạc đã hỗ trợ bà Nguyễn Thị Hoa 30 triệu đồng để mua thực phẩm khác cho công nhân và tiền công cho những người phụ việc bà Hoa. Công ty cũng đã tạm ngưng hoạt động để rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, kiểm tra thiết bị đóng gói… Bà NGUYỄN THỊ ÁI TRINH, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Thực phẩm chay Âu Lạc (TP.HCM).