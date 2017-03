Đốt than giữ ấm,gội đầu, bó bụng sau sinh có nên không?

(PLO)- Việc cho bà mẹ sau sinh nằm than nóng không nên được khuyến khích vì có thể gây ra một số hậu quả như không điều tiết được than gây cháy, bỏng hoặc khi đốt than sẽ sản sinh ra nhiều khí CO 2 , gây độc cho mẹ và bé.