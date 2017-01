Du xuân chớ mạo hiểm cái bao tử!

Những loại thuốc gì cần mang theo? Đối với thuốc cấp thiết, gia đình cần chuẩn bị một số loại thông thường bao gồm: Thuốc hạ sốt, giảm đau như Paracetamol, Efferalgan...; thuốc chống mất nước khi bị nôn, thuốc tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa như Oresol, Smecta, Beberin; thuốc chống say tàu xe; một số cao dán để giảm đau cơ bắp do đi lại, vận động nhiều; thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi; bông, gạc, ôxy già để sát trùng, rửa vết thương khi có trầy xước. Các gia đình cũng nên có một lọ dung dịch muối loãng để sát trùng miệng do ăn nhiều, giảm viêm và chống đau họng.… Lưu ý, không mua kháng sinh không rõ loại gì, thuộc nhóm kháng sinh nào để dự phòng sẽ rất nguy hiểm. BS LÊ THỊ THẢO NHI, BV Nguyễn Tri Phương Nhớ bảo vệ bàn chân Khi đi du lịch, chúng ta thường ăn nhiều hơn bình thường, ăn những thực phẩm lạ khiến dạ dày căng đầy, làm nhiều người bị ợ nóng. Theo kinh nghiệm, trong trường hợp này nên ngồi thẳng lưng và uống nhiều nước sẽ thấy dễ chịu hơn. Bạn cũng có thể bị đau cơ do di chuyển nhiều, liên tục vì cơ thể chưa kịp thích nghi với cường độ hoạt động nhiều hơn bình thường. Trong trường hợp này, mọi người cần duy trì các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ với vận tốc vừa phải để tăng lưu lượng máu đến các cơ bắp, giúp chúng phục hồi. Nếu đau nhức nhiều thì có thể chườm nước đá lên phần cơ đau nhức. Đi du lịch, việc di chuyển là không tránh khỏi. Vì vậy mọi người nên mang một đôi giày phù hợp, tránh để chân bạn bị nổi các nốt phồng do ma sát và gây đau nhức vào cuối ngày. Hướng dẫn viên BÙI QUANG LONG, Trưởng đoàn hướng dẫn viên du lịch Công ty Nam Long Travel, TP.HCM