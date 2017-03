Đưa bốn vi chất dinh dưỡng vào trong thực phẩm

Theo đó, trước mắt có ba loại thực phẩm bắt buộc tăng cường bốn loại vi chất dinh dưỡng là muối ăn phải được tăng cường i-ốt, bột mì phải được tăng cường sắt và kẽm, dầu thực vật phải được tăng cường vitamin A.

Bà Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) cho biết nhân ngày Vi chất dinh dưỡng chiều 26-5 tại Hà Nội.

Theo bà Lâm, tại Việt Nam ước tính có gần một triệu trẻ em dưới năm tuổi thiếu vi chất dinh dưỡng. Thiếu vi chất dinh dưỡng được xem là “bệnh dịch âm thầm” hay “nạn đói tiềm ẩn” bởi cơ thể không cảm nhận được sự thiếu hụt này. Thiếu vi chất dinh dưỡng gây ra những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như bệnh khô mắt, mù lòa do thiếu vitamin A, bệnh thiếu máu do thiếu sắt, bệnh bướu cổ và đần độn do thiếu i-ốt.

Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, ngày Vi chất dinh dưỡng (1 và 2-6) năm nay sẽ có 5,1 triệu trẻ 6-36 tháng tuổi, 800.000 bà mẹ sau đẻ trong vòng một tháng được uống bổ sung viên nang vitamin A tại 63 tỉnh/thành. Riêng 22 tỉnh khó khăn (nơi có tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao), đối tượng uống vitamin A liều cao được mở rộng đối với trẻ 37-60 tháng tuổi kèm với tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi.