Đưa thịt bò bơm nước vào chợ, dọa nạt thú y

Khoảng 4 giờ 30 ngày 12-12, cán bộ Trạm Thú y quận Tân Bình (TP.HCM) tổ chức kiểm tra xe tải 51C-454.82 đang chở số lượng lớn thịt bò vào chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình, TP.HCM) để tiêu thụ vì nghi thịt bò bị bơm nước. Ông Trần Văn Long, chủ lô hàng trên, khai số lượng thịt bò chở trên xe là 1.250 kg và 380 kg xương bò từ lò giết mổ Năm Xuân (huyện Thủ Thừa, Long An). Ông Long cũng xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch số 343652 do Chi cục Thú y tỉnh Long An cấp.

Không chịu ký vào biên bản

Tuy có giấy kiểm dịch nhưng cơ quan thú y vẫn kiên quyết kiểm tra. Mở cửa xe tải, cán bộ thú y phát hiện thịt bò có hiện tượng rỉ dịch; cắt lớp thịt thấy màu máu không tươi, sàn xe đọng nước. Tài xế phân trần nước đọng trên sàn xe là nước từ máy lạnh nhiễu xuống. Lực lượng thú y tắt máy lạnh, lau sạch sàn và đóng cửa xe, 20 phút sau kiểm tra lại vẫn phát hiện sàn xe bị ướt. Cân số thịt trên xe ghi nhận hụt hơn 7 kg so với ban đầu. Tiếp tục lau sạch sàn xe, thế nhưng 20 phút tiếp theo hiện tượng mặt thịt bị ướt, sàn đọng nước vẫn xảy ra.

Lúc này tài xế điều khiển xe tải chạy đi, lát sau cho xe quay về chợ Phạm Văn Hai và đi cùng có bà Nguyễn Thị Chi, người cung cấp thịt cho ông Long (lái thịt).

Trong quá trình lập biên bản, bà Chi lớn tiếng và “chỉ đạo” ông Long không ký biên bản. Bà Chi còn “chỉ đạo” tài xế cù cưa, không điều khiển xe chở thịt đến Trạm Kiểm dịch động vật Hóc Môn để lấy mẫu xét nghiệm theo yêu cầu của lực lượng thú y. Một số đối tượng khác kéo đến kích động, hù dọa lực lượng thú y và những người tham gia xử lý vụ việc.

CSGT quận Tân Bình đang áp tải xe thịt bò bơm nước 51C-454.82 đến Trạm Kiểm dịch động vật Hóc Môn (TP.HCM). Ảnh: TRẦN NGỌC





Cán bộ thú y TP.HCM đang lấy mẫu thịt bò bơm nước xét nghiệm. Ảnh: TRẦN NGỌC

Chỉ vài giờ, “bốc hơi” 35kg

Trước tình hình này, bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trạm trưởng Trạm Thú y quận Tân Bình, đã liên hệ nhờ lực lượng CSGT quận này hỗ trợ. Khi CSGT tới, bà Chi và tài xế mới chấp hành yêu cầu của cơ quan thú y. Tuy vậy, CSGT quận Tân Bình vẫn áp tải xe thịt suốt chặng đường để đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra.

Tại Trạm Kiểm dịch động vật Hóc Môn, sau khi cân lại số lượng thịt thực tế chỉ còn hơn 1.215 kg, tức hao hụt gần 35 kg so với trọng lượng ghi trên giấy chứng nhận kiểm dịch. Ông Huỳnh Thanh Hải, Phó Trưởng trạm Thú y quận Tân Bình, cho rằng thịt bò để thời gian dài có thể hao hụt chút đỉnh nhưng với số lượng hao hụt quá nhiều như thế này chứng tỏ bò bị bơm nước.

Rạng sáng cùng ngày, cán bộ Trạm Thú y quận Tân Bình còn phát hiện một xe tải khác chở 1.470 kg thịt bò từ lò Bảy Vân (Đức Hòa, Long An) vào chợ Phạm Văn Hai. Thấy sàn xe đọng nước nhiều, mặt thịt ướt nên lực lượng thú y tiến hành kiểm tra. Khi cân lại số thịt trên xe chỉ còn gần 1.400 kg, hao hụt tròm trèm 70 kg. Chủ hàng là ông Ninh Tuấn Huy đã chấp hành xử lý của cơ quan thú y. Như vậy trong ngày, Trạm Thú y quận Tân Bình tạm giữ 2.720 kg thịt bò bơm nước và 380 kg xương bò. Hiện các lô hàng nói trên đang tạm giữ, chờ kết quả xét nghiệm để xử lý.

Trước đó, ngày 9-12, Trạm Thú y quận Tân Bình cũng phát hiện xe tải chở 840 kg thịt bò cũng từ lò giết mổ Năm Xuân (Long An) đưa vào chợ Phạm Văn Hai. Chủ hàng là ông Nguyễn Văn Thanh đã trình giấy chứng nhận kiểm dịch của Chi cục Thú y tỉnh Long An. Khi tới chợ Phạm Văn Hai, cơ quan thú y cân lại chỉ còn hơn 743 kg, hao hụt do nước lên tới gần 97 kg. Hiện lô hàng này cũng đang bị tạm giữ.