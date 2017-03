Đừng dại xăm trổ chui mà dính bệnh!

Những tai biến có thể xảy ra Khi xăm phải dùng dụng cụ nhọn xuyên qua da và đưa các chất màu vào sâu trong da, do vậy có thể xảy ra tai biến. Khi xuyên kim qua da làm da bị tổn thương, vùng tổn thương nếu không được sát khuẩn và chăm sóc cẩn thận sẽ bị nhiễm khuẩn. Hơn nữa, khi đưa các chất tạo màu sắc cho các vết xăm có thể gây phản ứng của da với các chất đó. Phản ứng xảy ra gây ngứa, rấm rứt, đỏ, phù nề. Phản ứng có thể xảy ra sớm nhưng thường xảy ra sau vài tuần lễ hoặc hằng năm. Đôi khi phản ứng lan rộng ngoài vùng xăm gây eczema, viêm da tiếp xúc hoặc nặng hơn là viêm da tróc vảy. Một số trường hợp gây phản ứng viêm dạng u hạt rất khó điều trị. Không những da bị ảnh hưởng, khi xăm mình còn có thể lây một số bệnh truyền nhiễm do người xăm vô khuẩn dụng cụ không cẩn thận. Những hậu quả có thể xảy ra là nhiễm khuẩn làm cho nơi xăm bị viêm mủ. Y học đã gặp một số trường hợp bị mắc giang mai, bệnh phong, lao do xăm. Ngày nay xăm còn có thể làm lây nhiễm các bệnh nghiêm trọng hơn như viêm gan virus B, C, HIV. PGS-TS NGUYỄN DUY HƯNG,

Tổng Thư ký Hội Da liễu Việt Nam (Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống) Xăm trổ là quyền tự do của mỗi người. Tuy nhiên, quyền tự do đó phải hài hòa với điều kiện kiểm soát nhiễm khuẩn. Đưa dịch vụ xăm trổ vào diện quản lý là đề xuất hay, đáng quan tâm. Hiện ngành y tế đang trong giai đoạn xây dựng Luật Hiến máu, ban soạn thảo sẽ tiếp thu và nghiên cứu thật kỹ đề xuất nói trên nhằm mục đích đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người. PGS-TS LƯƠNG NGỌC KHUÊ,

Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế)