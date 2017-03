Đừng đưa trẻ sốt xuất huyết lên tuyến trên

Phát động chiến dịch diệt lăng quăng Sáng 16-10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế phát động chiến dịch mẫu diệt lăng quăng phòng SXH tại tỉnh Bình Dương. Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi chính quyền cùng ngành y tế địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông để mỗi người dân, mỗi thành viên trong gia đình có trách nhiệm cùng chung tay tham gia phòng, chống SXH. “Mỗi người dân chỉ cần có những hành động đơn giản, thiết thực hướng đến mục tiêu không có lăng quăng/bọ gậy là không có SXH” - Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh. Ngay sau lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn cán bộ Viện Pasteur TP.HCM và tỉnh Bình Dương đã xuống phường An Phú (thị xã Dĩ An) tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, ngăn muỗi đẻ trứng phòng, chống bệnh. Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa có báo cáo về tình hình SXH trên địa bàn. Theo đó, từ đầu năm đến nay tỉnh ghi nhận 2.800 ca SXH rải đều khắp toàn tỉnh, tăng 66,62% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có tám người tử vong (một người lớn và bảy trẻ em). VŨ HỘI Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm 2015 đến hết tuần 40 cả nước ghi nhận gần 47.000 trường hợp mắc SXH tại 54 tỉnh, thành phố, trong đó có 30 trường hợp tử vong.