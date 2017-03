(PL)- Kết luận bất ngờ này được các nhà nghiên cứu tại ĐH California-San Diego đưa ra trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.



Nghiên cứu được thực hiện trên 12 triệu người dùng Facebook sinh ra trong thời gian 1945-1989. Những người này được theo dõi thói quen sử dụng Facebook trong sáu tháng. Kết quả quá bất ngờ, so với người không dùng Facebook, tỉ lệ trung bình người dùng Facebook sống thọ hơn là 12%. Những người càng có nhiều bạn bè trên Facebook càng sống thọ hơn. So với những người viết nhiều và đưa ít hình ảnh trên Facebook thì những người đưa nhiều hình ảnh và viết ít trên Facebook sống thọ hơn.

Kết luận này khiến chính các nhà nghiên cứu không những bất ngờ mà còn cảm thấy buồn và khó chấp nhận. Nhà khoa học xã hội James Fowler cho biết lý do ban đầu của ông khi tiến hành nghiên cứu là muốn tìm ra cách sử dụng mạng xã hội như thế nào để khiến con người khỏe mạnh hơn. “Và không may là kết quả lại không hề như chúng tôi nghĩ... Kết quả này khiến chúng tôi không thể khuyên mọi người tránh xa mạng xã hội để ra ngoài kết giao những mối quan hệ thật ngoài đời”. Theo các nhà nghiên cứu, một yếu tố có thể lý giải nguyên nhân là sự khác biệt về quan hệ xã hội và kinh tế giữa những người sử dụng và không sử dụng Facebook. Mặc dù kết quả nghiên cứu không như mong đợi nhưng vốn là người lạc quan nên nhà khoa học Fowler diễn giải kết luận này theo hướng: Kết luận này đề nghị người dùng Facebook nên ưu tiên phát triển tình bạn thật sự ngoài đời với những người họ đã kết bạn trên Facebook. THIÊN ÂN