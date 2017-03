Đừng hòng ‘phì phèo’ nơi công cộng

“Từ đầu năm 2015 đến nay, 8/20 phường thuộc quận Bình Thạnh xử phạt 14 trường hợp hút thuốc lá nơi công cộng. Hành động cương quyết này khiến tình trạng hút thuốc lá nơi đông người giảm đáng kể”. Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Trưởng phòng Y tế, kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá quận Bình Thạnh, cho biết.

Biết sai mà vẫn hút

Đơn cử như sáng 12-11, anh NTT (30 tuổi, ngụ phường 3) đến UBND phường 3 (quận Bình Thạnh) liên hệ công việc. Trong lúc chờ đợi, anh T. châm thuốc dù cạnh đó có bảng “cấm hút”. Nhiều người xung quanh khó chịu nhưng anh T. không quan tâm.

“Khi biết việc này, tôi chỉ đạo ngay cho nhân viên phường mời anh T. vào phòng, giải thích quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng” - bà Ngô Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND phường 3 (quận Bình Thạnh), nói.

Trong buổi làm việc anh T. bảo có biết quy định cấm hút thuốc nơi công cộng nhưng do quá “thèm”, không thể “nhịn” nên anh mới “đốt”.

“Ngay sau đó phường lập biên bản và ra quyết định phạt cảnh cáo anh T. Biết lỗi, anh T. chấp hành và hứa không tái phạm” - bà Thúy cho biết.

“Ngoài anh T., phường 3 cũng ra một quyết định phạt cảnh cáo với những hành vi tương tự. Trong các buổi tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho người dân địa phương, phường thông báo các trường hợp xử phạt nhưng không nêu tên cụ thể. Việc làm này vừa mang tính răn đe, vừa có tác dụng giáo dục” - bà Thúy chia sẻ.

Nhân viên UBND phường 26, quận Bình Thạnh (TP.HCM) có mặt kịp thời nhắc nhở người hút thuốc nơi có bảng cấm. (Ảnh chụp lúc 9 giờ ngày 20-11) Ảnh: TRẦN NGỌC

Hứa không tái phạm

Không chỉ ở phường 3, phường 13, phường 26 (quận Bình Thạnh) cũng mạnh tay với loại vi phạm này. Chẳng hạn sáng 9-8, đoàn công tác của UBND phường 13 (quận Bình Thạnh) đến một điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. “Điểm kinh doanh này có phòng riêng để khách hút thuốc. Tuy nhiên, đoàn công tác ghi nhận ông VNM (36 tuổi, tạm trú phường 13) đang hút thuốc tại khu vực cấm, đông người tụ tập. Tỏ vẻ ngượng ngùng, ông M. cho biết từ nhỏ tới lớn sống ở vùng quê thuộc tỉnh Long An nên không biết quy định cấm hút thuốc lá nơi đông người. Nay vi phạm, được phường giải thích nên ông mới biết quy định nói trên. Do vi phạm lần đầu nên phường cảnh cáo ông M. Cầm quyết định, ông M. nói sẽ không tái phạm nữa” - bà Mai Thị Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường 13, thông tin.

“Ngoài trường hợp ông M., phường 13 còn ra phạt cảnh cáo ba trường hợp hút thuốc nơi công cộng. Vừa phạt phường vừa tuyên truyền các quy định pháp luật nên nhận được nhiều ý kiến đồng tình. Một khi nắm được quy định pháp luật, người dân sẽ nâng cao ý thức, không vi phạm. Do vậy, phổ biến những quy định pháp luật đến tận bà con là điều hết sức cần thiết” - bà Oanh nêu.

Bà con mong không có khói thuốc

“Điểm buôn bán ăn sáng của tôi khá đông khách. Nhiều ông sau khi ăn xong vô tư ngậm thuốc, phả khói khiến thực khách ngồi gần nhăn nhó, che mũi. Khi tôi nhắc nhở thì người hút tỏ vẻ bực mình, dọa không thèm ghé vô quán tôi nữa.

Tôi chỉ mong cơ quan chức năng thành lập lực lượng kiểm tra và phạt tại chỗ những người hút thuốc lá nơi đông người. Tôi nghĩ nếu bị phạt một lần thì người hút thuốc không dám tái phạm” - ông Lê Quốc Hải, 174/4 đường số 1, phường 13, quận Gò Vấp (TP.HCM) nêu ý kiến.

Còn ông Nguyễn Văn Thạch (tổ trưởng tổ 4, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho hay một số phường của quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định xử phạt hút thuốc nơi đông người là rất đáng hoan nghênh. Nếu các quận, huyện khác cũng phải làm được thì rất tốt. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý bến xe cũng phải xử phạt vì nơi này rất nhiều người hút thuốc trong khi bảng “cấm hút thuốc” được gắn khắp nơi...