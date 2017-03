Đừng làm bố quá trẻ

Sử dụng dữ liệu từ điều tra dân số Phần Lan năm 1950, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 30.500 nam giới sinh trong khoảng 1940-1950, tất cả họ đều ở tuổi 45 và đã làm bố. Tuổi trung bình làm bố lần đầu của họ trong khoảng 25-26 và được lấy làm điểm chuẩn để so sánh. Căn cứ vào dữ liệu tử vong trong khoảng 1985-2000, họ phân tích dữ liệu sức khỏe của những người này đến khi họ chết hoặc đến tuổi 54 nếu họ chưa chết. Kết quả, tỉ lệ tử vong sớm ở tuổi trung niên ở nam giới làm bố lần đầu ở tuổi 22 cao hơn nam giới làm bố lần đầu trong khoảng 25-26 tuổi là 26%. Tỉ lệ này ở nam giới làm bố lần đầu ở tuổi 22-24 so với nam giới làm bố lần đầu ở tuổi 25-26 là 14%. Tỉ lệ tử vong của nam giới làm bố lần đầu ở độ tuổi 25-26 ngang với độ tuổi 27-29. Đáng chú ý là so với nam giới làm bố lần đầu ở tuổi 25-26, tỉ lệ tử vong sớm ở tuổi trung niên của nam giới làm bố lần đầu ở tuổi 30-44 thấp hơn 25%.

Kết quả này đã được tính toán đến các yếu tố liên quan đến sức khỏe như trình độ học vấn, tôn giáo, nơi ở, tình trạng hôn nhân, số con.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân có thể do các ông bố phải vật lộn với gánh nặng gia đình từ khi còn trẻ. Và kết luận này cho thấy những ông bố trẻ cần thiết phải được quan tâm, hỗ trợ để có được sức khỏe tốt ở hiện tại và cả tương lai.

THIÊN ÂN