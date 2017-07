Dùng miếng vá màng ngoài tim để khâu lỗ thông liên nhĩ

Sáng 16-7, TS-BS Nguyễn Văn Châu, Tổng Giám đốc BV Đa khoa Xuyên Á, cho biết thông tin trên.

Các bác sĩ đang phẫu thuật tim hở cho bệnh nhân H. Ảnh: VĂN PHỤNG



Trước đó, do thường xuyên mệt mỏi, không thể làm việc gắng sức nên chị NTH (30 tuổi, ở tỉnh Bình Phước) đến khám tại BV Đa khoa Xuyên Á. Các bác sĩ (BS) xác định chị bị suy tim, tăng áp lực phổi rất nặng do thông liên nhĩ. Điều đáng nói lỗ thông rất lớn, đường kính khoảng 30mm. Đây là trường hợp bệnh lý tim hở bẩm sinh ở người lớn, không thể can thiệp bằng các biện pháp khác vì lỗ thông quá to nên buộc phải phẫu thuật.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía Viện Tim TP.HCM, các BS của BV Đa khoa Xuyên Á đã sử dụng miếng vá màng ngoài tim tự thân để khâu lại lỗ thông liên nhĩ. Sau mổ, tim chị H tự đập lại với nhịp xoang đều.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng ba tiếng. Sau đó, bệnh nhân được chuyển ra hồi sức tim ổn định, không cần đến thuốc trợ tim, không cần truyền máu. Hiện bệnh nhân đã được rút nội khí quản (ống thở), tỉnh táo.