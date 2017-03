Đừng vội tin ‘thuốc gia truyền’ bán trên mạng

“Uống không khỏi bệnh, hoàn tiền 100%” Ngày 23-10, PV Pháp Luật TP.HCM đã tìm đến cơ sở Đông y thảo dược ở 20B ngõ 278 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội. Cơ sở là một ngôi nhà bốn tầng, cửa đóng then cài. Phía ngoài không có bất kỳ một biển hiệu hay dấu hiệu nào cho thấy đây là cơ sở bán thuốc gia truyền. Bên trong chỉ trưng bày một vài hộp thuốc trên kệ. Chúng tôi gọi cửa thì được một phụ nữ ngoài 20 tuổi tiếp, tự giới thiệu là nhân viên của cơ sở. Hỏi ở đây bán thuốc gì, nhân viên nói: “Bán rất nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng như thuốc chữa viêm xoang, đau dạ dày, sỏi thận, trĩ…”. Sau khi biết chúng tôi muốn mua thuốc chữa đau dạ dày, người phụ nữ này đưa ra một gói thuốc bột và một gói gồm nhiều loại rễ, lá cây… được quảng cáo là thảo dược quý hiếm trị bệnh đau dạ dày với giá 450.000 đồng. Nhãn trên gói thuốc chỉ ghi một số thông tin về công dụng, cách sử dụng, ngày sản xuất, địa chỉ cơ sở, hoàn toàn không ghi thành phần, số đăng ký. Chúng tôi thắc mắc vì sao không có thành phần cũng như số đăng ký, nhân viên này thừa nhận thuốc chưa được Sở Y tế cấp số đăng ký. “Vì là thuốc gia truyền nên không thể ghi thành phần được. Nhiều người sử dụng thuốc ở đây đều đã khỏi bệnh. Nếu không khỏi, cơ sở hoàn lại tiền 100%” - nhân viên này khẳng định. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết tầng một của tòa nhà là nơi giao dịch, bán hàng, còn tầng hai là cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, trên vỏ bao bì một số loại thuốc thì ghi cơ sở đóng gói ở Hòa Bình. ĐẶNG TRUNG - NGỌC BẢO BV Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận không ít bệnh nhân đến cấp cứu do bị ngộ độc thuốc Đông y. Điều đáng nói là những bệnh nhân này đều mua thuốc từ những thầy lang vườn, qua quảng cáo trên mạng hay lời đồn thổi, giới thiệu từ người quen. Không ít người đã phải trả giá vì bị ngộ độc, tổn thương da toàn thân, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận cấp có thể dẫn đến tử vong. BS NGUYỄN TRUNG CẤP, Phó khoa Cấp cứu BV

Bệnh nhiệt đới Trung ương Người dân nên thận trọng, đừng vội tin các lời đồn thổi về những bài thuốc không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng hay bài thuốc của những thầy lang vườn. Khi bị bệnh, tốt nhất bệnh nhân nên tìm đến những nơi có uy tín lâu năm, có giấy phép hành nghề, các bệnh viện Đông y để được bắt mạch, kê đơn, tránh tự ý mua thuốc ở các cơ sở không được cấp phép, mua thuốc không rõ thành phần, nguồn gốc. Ông NGUYỄN XUÂN HƯỚNG,

nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Thuốc y học cổ truyền lưu hành trên thị trường một phần do Sở Y tế các tỉnh, TP cấp phép, còn chủ yếu do Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp phép. Việc bán tràn lan trên mạng các loại thuốc y học cổ truyền chưa có số đăng ký rất khó xử lý, cần sự vào cuộc của nhiều đơn vị. Ông PHẠM VŨ KHÁNH,

Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế Nếu phát hiện cơ sở bán thuốc chưa được cấp phép, không có số đăng ký, Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội sẽ phạt rất nặng. Mức phạt có thể 50-70 triệu đồng, ngoài ra sẽ buộc tiêu hủy thuốc hoặc sản phẩm không phải là thuốc không bảo đảm chất lượng. Đại diện Sở Y tế TP Hà Nội NGỌC BẢO ghi