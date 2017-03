Em HS lớp 7 bị đánh đã xuất viện về Cà Mau

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, ngày 18-3, phụ huynh em Trần Hữu Nhân (học sinh lớp 7 Trường THCS Trần Quốc Toản) đến nhờ Công an xã Thạnh Phú (Cái Nước, Cà Mau) làm rõ vụ mất trộm. Do Nhân nói với gia đình nhiều lần trộm tiền của cậu (trên 30 triệu đồng) để cống nạp cho các bạn cùng trường vì sợ bị đánh.

Sau đó có tám em học sinh của Trường Trần Quốc Toản bị công an xã “mượn” làm việc. Khi phụ huynh hay tin tìm đến thì được các em cho biết đã bị công an viên tát tai, đập đầu xuống bàn. Riêng Hải bị sốc nặng phải đưa đi cấp cứu. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM (có sự chứng kiến của cha mẹ em), Hải khẳng định chỉ được bạn Nhân cho ăn bánh và uống nước ngọt. Kể lại việc bị công an xã đưa về trụ sở, nét mặt Hải vẫn còn sợ hãi: “Chú ấy nắm đầu con đập xuống bàn, dùng nắm đấm đánh vào đầu con. Con khóc, chú không cho con khóc mà nạt con “Nín chưa?””.

Ngô Hoàng Hải tại BV Chợ Rẫy thuật lại việc mình bị đánh như thế nào. Ảnh: TÙNG SƠN

Anh Ngô Hoàng Xa (cha của Hải) cho biết ngày 19-3 thấy sức khỏe con yếu, đầu nhức, tay chân co giật nên anh đưa con vào BV tỉnh Cà Mau khám và nhập viện theo dõi. Sau khi chụp CT, bác sĩ chẩn đoán Hải bị chấn thương não, ngày 24-3 thì Hải được xuất viện. “Về nhà thấy con kêu nhức đầu, đang nói chuyện thì tự dưng quên, một lúc sau mới nói tiếp được. Vợ chồng tôi lo quá, đưa con lên TP.HCM khám chứ” - anh Xa nói.

Sáng 26-3, anh Xa đưa con vào BV Nhi đồng 1 khám thì bác sĩ cho giấy chuyển viện qua BV Chợ Rẫy để chụp CT. Kết quả chụp CT không thấy máu tụ nội sọ. Chiều cùng ngày, vợ chồng anh Xa đã bắt xe đưa Hải về quê.

“Từ nhỏ đến giờ nó bị ba tai nạn rồi, lần thứ nhất té gãy tay, lần thứ hai bị cây nhọn đâm vào vùng dưới và lần này thì bị đánh. Năm nay nó bỏ học nhiều để trị bệnh, chắc ở lại lớp quá!” - anh Xa bày tỏ.