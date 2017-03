Gần 30.000 ca tử vong do viêm gan virus/năm

Các kết quả nghiên cứu tại Việt Nam ở một số nhóm quần thể cho thấy tỉ lệ nhiễm virus viêm gan B là khoảng 6% và tỉ lệ nhiễm virus viêm gan C khoảng 0,2%-4%.

Cho đến nay, chưa có vaccine dự phòng cho viêm gan C, mà viêm gan C có thể được chữa khỏi nhờ các thuốc mới có tác dụng trực tiếp lên virus viêm gan C. Song việc tiếp cận với các thuốc này vẫn còn hạn chế do chi phí điều trị hiện còn cao so với khả năng chi trả của nhiều người bệnh. Số trường hợp tử vong do viêm gan virus B và C trên thế giới mỗi năm khoảng 1,4 triệu người.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo chiến lược phối hợp điều trị và dự phòng có thể loại trừ viêm gan vi rút B và C như là mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.

Theo kết quả mô hình ước tính gánh nặng bệnh tật do virus viêm gan B và C do Bộ Y tế phối hợp với WHO thực hiện, ước tính hiện nay có khoảng 8,7 triệu người nhiễm virus viêm gan B và khoảng 1 triệu người nhiễm virus viêm gan C. Số trường hợp tử vong ở Việt Nam ước tính tại thời điểm năm 2015 do virus viêm gan B là hơn 23.000 người và do virus viêm gan C là hơn 6.000 người.

Theo khuyến cáo của WHO, đối với khu vực có tỉ lệ nhiễm virus viêm gan B cao như Việt Nam, tất cả trẻ em nên được tiêm phòng vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sinh và các liều sau đó theo lịch tiêm chủng.