Gần 50 trẻ mắc bệnh sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu

Sáng 17-7, PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc bệnh viện (BV) Da Liễu Trung ương, cho biết thời gian gần đây số bệnh nhi bị viêm nhiễm sau khi chít hẹp bao quy đầu tại tỉnh Hưng Yên tăng đột biến. Đa số bệnh nhi đều dưới 15 tuổi.

Theo BS Doanh, trong khoảng thời gian từ 1-05 đến 15-7, BV đã khám và điều trị cho khoảng 59 trường hợp trẻ em mắc bệnh sùi mào gà. Riêng tỉnh Hưng Yên đã có 39 bệnh nhi, trong đó 37 em ở huyện Khoái Châu.

"Bệnh sùi mào gà do virus HPV gây nên, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Điều trị bệnh sùi mào gà đối với trẻ nhỏ gặp những khó khăn nhất định do trẻ chưa biết hợp tác điều trị. Hiện có khoảng 100 tuýp virus HPV, trong đó có khoảng 20-30 tuýp có thể gây ra bệnh sùi mào gà. Do vậy, việc điều trị cho trẻ nhỏ chủ yếu là bôi và điều trị tại chỗ, điều trị can thiệp gây mê, gây tê sẽ sẽ khó khăn hơn", BS Doanh nói.



PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc bệnh viện Da Liễu Trung ương

Cũng theo BS Doanh, nguyên nhân gây ra bệnh sùi mào gà thường là do tiếp xúc trực tiếp với virus hoặc có thể do đi chít hẹp bao quy đầu rồi dùng chung dụng cụ không được vô khuẩn. Cạnh đó, bệnh cũng có thể lây từ bố mẹ sang con. Do đó, khi thấy trẻ có những vết phồng rộp ở bộ phận sinh dục hoặc có bất thường ở cơ quan sinh dục, cha mẹ cần phải đưa trẻ đi khám sớm để được điều trị kịp thời.



Trước đó, ngày 13-7, BV Da liễu Trung ương có công văn khẩn gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) để báo tình trạng mắc bệnh sùi mào gà ở trẻ nhỏ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Báo cáo có nêu rõ, nghi ngờ bước đầu về nguyên nhân mắc bệnh của trẻ nhỏ liên quan đến việc điều trị chít hẹp bao quy đầu tại địa phương.