Gần 60 công nhân nhập viện sau khi ăn trưa

Triệu chứng ban đầu của các bệnh nhân là tụt huyết áp, buồn nôn… Các công nhân cho hay sau khi ăn trưa xong thì có biểu hiện trên” - ngày 12-11, thông tin từ BV Đa khoa huyện Trực Ninh cho hay. Tới tối cùng ngày, 46 công nhân được xuất viện, còn lại 10 người vẫn tiếp tục phải theo dõi.

Trưa 11-11, có khoảng 2.000 công nhân ăn trưa tại công ty, chia làm hai ca. Thực đơn trong bữa ăn gồm cơm, giò, su su xào, lạc rang, canh rau do một cơ sở nấu ăn ở gần công ty cung cấp theo hợp đồng. Các công nhân nghi ngờ nguyên nhân ngộ độc là do món giò, do trước đó một người đã phát hiện trong món này có giòi.

