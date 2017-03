Gan nhiễm mỡ nguy hiểm như thế nào?

Bình thường, lượng mỡ trong gan rất thấp (chiếm từ 2 đến 4% trọng lượng của gan). Tuy nhiên, khi mỡ trong gan chiếm từ 5-10% tức là mỡ trong gan ở mức độ nhẹ, nếu mỡ chiếm 10-25% trọng lượng gan tức là khi đó gan đã nhiễm mỡ mức độ vừa phải. Còn khi mỡ gan đã vượt quá 30% trọng lượng lá gan thì gan đã bị nhiễm mỡ nặng.

Trên thế giới, ngày càng có nhiều người bị gan nhiễm mỡ (khoảng 24% dân số thế giới). Trong số đó, 50% người mắc gan nhiễm mỡ có nguy cơ bị gan xơ hóa, 15% có nguy cơ phát triển thành xơ gan. 4% người bị gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành ung thư gan.

Gan nhiễm mỡ hầu như không biểu hiện triệu chứng gì đáng kể ra bên ngoài, do đó nhiều người mắc bệnh không biết là mình có bệnh nếu không đi khám. Triệu chứng thường thấy và dễ nhận biết là khi người bệnh cảm thấy bụng ấm ách, khó chịu, đi khám thấy gan lớn hơn bình thường.

Triệu chứng của gan khi bị nhiễm mỡ là người bệnh tự nhiên cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn. Gan có thể bị sưng to. Ở một vài người, có hiện tượng vàng da, nổi mẩn ngứa trên người.

Thường thì nguyên nhân chủ yếu dẫn tới gan nhiễm mỡ là do uống quá nhiều rượu, hút thuốc lá. Tuy nhiên, vẫn có những người không uống rượu mà vẫn mắc bệnh này, đó là khi cơ thể sản sinh nhiều mỡ, hoặc chuyển hóa mỡ không kịp. Chế độ ăn có quá nhiều dầu mỡ, đồ ngọt. Ngoài ra, còn có nguyên nhân từ bệnh tiểu đường, thiếu máu, viêm gan virus hoặc do vi khuẩn, virus trong khi bị viêm gan siêu vi B, C, béo phì, lười vận động...



Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới gan nhiễm mỡ. Hình minh họa.