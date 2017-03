Gây mê và nội soi hai lần mới cứu được bé nuốt hạt ô môi

Theo BS Huy, trước khi nhập viện hai tuần, bệnh nhi Dương Ngọc Tường Vi (ba tuổi, Cần Thơ) được mẹ cho ăn khi đang nằm võng. Bé ho sặc sụa, tím tái nên gia đình đưa đi khám ở BV huyện, sau đó cho thuốc về uống.

Ngày 11-4, bệnh nhi ho, mặt sưng lên nên gia đình đưa bé đến BV Nhi đồng Cần Thơ. Bệnh viện nghi bé bị hóc dị vật nên chuyển đến BV Nhi đồng 1 lúc 5 giờ chiều. Ghi nhận lúc nhập viện cho thấy bệnh nhi tỉnh, tái, môi hồng, hơi khó thở, thở gồng.

Kết quả chụp X-quang thấy bệnh nhi bị xẹp phổi, tràn khí dưới da vùng mặt, má, cổ ngực, bụng lưng phần nhiều bên trái, tràn khí trung thất (vùng quanh tim, thực quản) gây suy hô hấp. Rờ da thấy sưng phồng lên.



Hạt ô môi bị kẹp vỡ nát mới lấy ra được từ đường thở của bệnh nhi. Ảnh: TÙNG SƠN

"Chúng tôi tiến hành nội soi lúc 11 giờ đêm đánh giá có vấn đề trầm trọng ở khí quản do dị vật. Nhưng vấn đề là gây mê khó khăn vì khí sẽ xì ra theo chỗ rách dị vật gây nên và sẽ gây ngưng tim, ngưng thở. Do vậy, vấn đề là gắp dị vật ra càng nhanh cành tốt. Tuy nhiên, do gắp lần đầu không thành công nên ngưng lại tiếp tục hồi sức cho bệnh nhi" - các bác sĩ nói.



Ngày 12-4, BV Nhi đồng 1 đã hội chẩn toàn viện để xử lý. Kết quả chụp CT thấy rõ dị vật lớn bít hoàn toàn phế quản phải, gây rách chỗ tiếp xúc, khí xì ra tràn vào trung thất.

Các bác sĩ đã tiến hành gây mê, dùng kìm bóp dị vật vỡ ra từng mảng nên mới gắp ra được. Dị vật là một hạt ô môi diện tích khoảng 1,8 cm. Sau khi gắp dị vật, phổi bên phải bệnh nhi đã thở được, tình trạng suy hô hấp của bé cải thiện. Riêng phần khí quản bị rách các bác sĩ theo dõi để tự lành.

"Sáng nay chúng tôi kiểm tra lại thấy vấn đề tràn khí của bé vẫn còn nhưng giảm, không nhiễm trùng, không sốt. 3-4 tuần sau sẽ đánh giá lại" - BS Huy cho biết thêm.