Ghé phòng xông hơi thường xuyên giúp nam giới kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc theo dõi thói quen tắm hơi trong khoảng 21 năm của một nhóm 2.315 nam giới ở độ tuổi trung niên (42-60 tuổi) sống ở miền Đông Phần Lan. Các đối tượng này đều có thói quen đi tắm hơi song một số đi thường xuyên hơn.Theo kết quả nghiên cứu, những người đi tắm hơi một lần/tuần có nguy cơ đột tử vì bệnh tim cao hơn 22% so với những người có thói quen ghé thăm phòng xông hơi 2-3 lần/tuần.





Tương tự, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành giảm 23% khi nam giới lựa chọn tắm hơi 2-3 lần/tuần và giảm 48% khi tắm hơi 4-7 lần/tuần so với chỉ đi tắm hơi 1 lần/tuần. Và nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 27% và 50% lần lượt đối với những đối tượng có thói quen tắm hơi 2-3 lần/tuần và 4-7 lần/tuần.



Khi tìm hiểu rộng hơn về tác động của tắm hơi đối với nguy cơ tử vong do bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, các chuyên gia cũng kết luận rằng tắm hơi 2-3 lần/tuần giúp giảm 24% nguy cơ tử vong, 4-7 lần/tuần giúp giảm 40%, đều so với mức 1 lần/tuần.



Nghiên cứu cũng khuyên rằng ở trong phòng tắm hơi trên 19 phút sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với chỉ xông hơi một thời gian ngắn ít hơn 11 phút.



Mặc dù nghiên cứu không giải thích nguyên nhân khiến cho xông hơi có khả năng kéo dài tuổi thọ của nam giới, người đứng đầu công trình nghiên cứu, chuyên gia Jari Laukkanen của đại học Đông Phần Lan, cho biết sẽ có các nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.



Cho tới nay đã có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy tắm hơi có liên quan tới việc tăng cường sức khỏe tim mạch, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đưa ra được lý giải cụ thể.

Theo TTXVN