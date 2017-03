Ghi nhanh ở phòng cấp cứu, tối 1-9

Tối 1-9, chúng tôi theo chân tổ cấp cứu ngoại viện của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM khi tổ đi xử lý các ca bị tai nạn giao thông. Tai nạn đã lấy mất của các nạn nhân những bộ phận trên cơ thể vốn dĩ lành lặn khi mới sinh ra.

“Lỗ mũi con sao vậy?”

Xe cấp cứu hú còi lao nhanh và thắng kịt gần đám đông trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 5, TP.HCM). Y sĩ Võ Văn Sậm cùng hai điều dưỡng Trịnh Hoàng Phương và Nguyễn An Tùng xách túi cứu thương xuống xe và tới thẳng người bị nạn. Một thanh niên độ 26 tuổi nồng nặc mùi rượu nằm sóng soài, gương mặt trầy trụa đầy máu. Cạnh anh này là chiếc xe máy bể nát phần đầu, đôi giày văng ra giữa đường. Nhìn kỹ, mọi người nhận ra lỗ mũi anh gần đứt lìa. “Tôi đang chạy ở làn đường dành cho xe hai bánh thì bất ngờ nghe tiếng rú ga. Tôi dạt vô lề, cùng lúc chiếc xe do anh này (người bị nạn - PV) điều khiển vượt lên với tốc độ nhanh. Bất ngờ anh loạng choạng rồi đâm xe vào dải phân cách, “bay” qua phần đường dành cho xe hai bánh, mặt đập mạnh dưới đất rồi bất tỉnh. Tôi gọi cấp cứu 115 rồi dùng điện thoại báo người nhà anh ấy biết” - ông Trường, một người đi đường tốt bụng, kể.

Nhân viên cấp cứu nhanh chóng đỡ bệnh nhân ngồi, sát khuẩn vết thương để băng bó. Một phụ nữ tầm 50 tuổi hớt hải chạy tới, rờ nắn khắp người anh ta rồi mếu máo: “Con có sao không? Lỗ mũi con sao vậy? Trời ơi, mẹ sinh con ra lành lặn, giờ con lại ra nông nỗi này”.

Bệnh nhân nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu. Trên đường chuyển tới bệnh viện, nhân viên y tế tiếp tục truyền dịch. Y sĩ Sậm lắc đầu: “Lỗ mũi sắp đứt lìa của anh ta sẽ được khâu lại. Tuy nhiên, sau khi lành sẽ mang vết thẹo trên gương mặt suối đời”.





Truyền dịch cho bệnh nhân gần đứt lìa lỗ mũi trên đường chuyển tới bệnh viện. Ảnh: TRẦN NGỌC







Một thanh niên bị tai nạn giao thông được nhân viên cấp cứu 115 TP.HCM xử lý vết thương tại hiện trường. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đôi chân sẽ không bao giờ lành lặn

Điện thoại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM reo vang, đầu dây báo có một bệnh nhân nói năng vô thức do tai nạn giao thông đang nằm oằn oại trên đường thuộc địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM). Tổ cấp cứu nhanh chóng lên xe.

Xe cấp cứu vừa tới, đám đông dạt ra. Một thanh niên trẻ măng độ 18 tuổi nồng mùi rượu nằm sóng soài, nói năng lảm nhảm. Nhiều vệt máu loang lổ trên mặt đường và quanh anh ta. “Tôi đang đứng hóng gió trước cửa nhà bỗng nghe cái rầm. Tôi thấy hai xe máy tông nhau, cậu này (người bị nạn - PV) đập mặt xuống đường bất tỉnh. Người kia loạng choạng đứng dậy rồi vọt xe bỏ chạy” - ông Trần Văn Bảo thuật lại.

Trong lúc hai điều dưỡng đo huyết áp, rửa sạch máu dính trên mặt bệnh nhân, BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ xem xét các vết thương khắp người anh. Khi BS Tuệ bóp nhẹ chân phải, bệnh nhân than đau. Nhận định người bị nạn bị gãy xương kín, BS Tuệ nhanh chóng dùng nẹp cố định. Lúc này cha của bệnh nhân cũng vừa tới. Biết được bệnh tình của con, ông thở dài: “Sau này chân con không được bình thường nữa rồi”.

“Bác sĩ sẽ phẫu thuật chân gãy cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau này bước đi của anh không như trước đây” - BS Tuệ nói trên đường chuyển bệnh nhân tới bệnh viện.

Những ca cấp cứu tai nạn giao thông mà bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu cao thì việc chẩn đoán càng khó khăn hơn. Nhiều trường hợp bác sĩ không biết đó là hôn mê do cồn hay hôn mê do chấn thương.

Một điều dưỡng tâm sự những tua trực của một đêm không bình thường như dịp cận lễ, số bệnh nhân vào bệnh viện do tai nạn giao thông rất nhiều. “Chúng tôi vừa tiễn một bệnh nhân bị chết não, mất cả tai, mắt do tai nạn giao thông” - chị nói. Lễ lạt, nhậu say, chạy xe nhanh, nhiều người gây tai nạn khủng khiếp cho người khác lẫn chính mình.

Mỗi ca tai nạn giao thông đều để lại vết thương khác nhau trên người bệnh nhân. Có người mất tai, mất mũi, bể hàm mặt; cũng có người gãy tay, chân hoặc chấn thương sọ não, chấn thương cột sống… Cho dù vết thương sau này lành lặn nhưng di chứng của nó còn mãi. Cha mẹ vui mừng khi đứa con sinh ra đủ tay đủ chân, không khiếm khuyết hình hài. Mỗi lần con đứt tay, té trầy chân là cha mẹ xót cả ruột. Cha mẹ cố gắng nâng niu, giữ gìn hình hài của con ngày này qua ngày khác. Thế rồi khi có chút men trong người, lại muốn chứng tỏ bản thân, con cái tự gây ra tai nạn khiến hình hài bị khiếm khuyết chỉ trong tích tắc. Trong tình cảnh này chẳng khác nào con cái đã chối bỏ hình hài lành lặn mà cha mẹ đã ban cho. BS NGUYỄN THẮNG NHẬT TUỆ, quản lý

phòng Điều hành Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM _______________________________ Ngày 1-9, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM xử lý 50 trường hợp, trong đó có 17 ca tai nạn giao thông. Do rơi vào thời điểm bắt đầu nghỉ lễ 2-9 nên số ca cấp cứu tai nạn giao thông cao hơn ngày thường. Con số này chắc chắn tăng nhiều trong ngày 2-9.